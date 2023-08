Prasówka 27.08.2023 z całego tygodnia we Władysławowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Policjanci z puckiej komendy i ratownicy WOPR spotkali się z turystami, którzy odpoczywali na plaży w Pucku, by porozmawiać o bezpieczeństwie nad wodą. Wspólnie prowadzili działania ukierunkowane na podnoszenie świadomości dzieci i dorosłych podczas wypoczynku nad wodą.

O tym, że żeglarstwo stanowi ogromną część polskiego dziedzictwa narodowego pokazują nie tylko sukcesy polskich żeglarzy, nie tylko jednostki, które dumnie reprezentują Polskę, ale także plany związane z budową Muzeum Żeglarstwa Polskiego, a to już wkrótce powstanie we Władysławowie. Zdanie to podziela również prof. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, który przyznał, że żeglarstwo to bardzo ważna dziedzina, nie tylko sportu, ale także życia, wychowania morskiego.