Prasówka z całego tygodnia 12.05.2024 we Władysławowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Władysławowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.05 a 11.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów”?

Przegląd tygodnia: Władysławowo, 12.05.2024. 5.05 - 11.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Matura 2024: Język angielski. Odpowiedzi i arkusz CKE z poziomu podstawowego. Zobacz proponowane rozwiązania Zobacz odpowiedzi do matury podstawowej z języka angielskiego. Egzamin zakończył się 9 maja 2024 roku o godzinie 11:00. Znamy już temat wypowiedzi pisemnej, teraz przyszedł czas na resztę zadań. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE oraz przykładowe rozwiązania zadań przygotowane przez eksperta.

📢 Chcesz mieć psa? Te słodkie zwierzaki są do oddania za darmo na Pomorzu. Szukają nowych domów! Posiadanie psa to nie tylko zobowiązanie, ale także niezwykła przygoda pełna radości, miłości i korzyści zarówno dla człowieka, jak i dla zwierzęcia. Istnieje wiele powodów, dla których warto mieć psa jako towarzysza życia. Wiele zwierząt czeka na swój nowy dom. Obejrzyj galerię i zobacz, jakie zwierzaki są do oddania za darmo w woj. pomorskim! Wszystkie zdjęcia pochodzą z serwisu OLX. Ogłoszenia pochodzą z maja 2024 roku.

Tygodniowa prasówka 12.05.2024: 5.05-11.05.2024 Władysławowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Po wielu latach pracy Marian Pick żegna się z funkcją wójta Starej Kiszewy. Zorganizowano mu wzruszające podziękowanie Marian Pick przez wiele lat był wójtem Starej Kiszewy. Jednak w tegorocznych wyborach samorządowych nie zdecydował po raz kolejny kandydować na to stanowisko. Dlatego też oficjalnie już przekazał pałeczkę swojemu następcy Andrzejowi Hincowi. W Gminnej Hali Sportowej w Starej Kiszewie zorganizowano pełne wzruszeń pożegnanie Mariana Picka.

📢 Najpiękniejsze klify w Polsce. Mechelinki, Orłowo, Jastrzębia Góra i inne – oto cuda natury, które musisz zobaczyć Wznoszące się wysoko ponad malownicze plaże i szumiące morze, dają cień i oferują niezapomniane widoki. Przepiękne klify w Polsce oczarują cię swoim pięknem i sprawią, że podczas krajowego urlopu poczujesz się jak w najdalszym zakątku świata. Gdzie znaleźć te najwspanialsze? Zobacz, w których lokalizacjach możesz podziwiać te niesamowite formacje. 📢 Inauguracyjna sesja sejmiku województwa pomorskiego. Jan Kleinszmidt kolejny raz przewodniczącym, zmiany na stanowiskach jego zastępców Przedsiębiorca Jan Kleinszmidt z Koalicji Obywatelskiej czwartą już kadencję z rzędu został wybrany przewodniczącym sejmiku województwa pomorskiego. Decyzję taką nowi rajcy krótko po złożeniu ślubowania podjęli dziś na inauguracyjnej sesji. Obrady tradycyjnie odbyły się w sali imienia Lecha Bądkowskiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Zastępcami Jana Kleinszmidta zostali Danuta Rek z KO i Piotr Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości.

📢 Jak Laluna wyglądała kiedyś? Ta „królowa życia” była szczupłą brunetką. Aż trudno ją rozpoznać! Jak zupełnie inna osoba Laluna zasłynęła jako odważna, przebojowa i otwarta bohaterka telewizyjnego programu „Królowe życia”. Obecnie celebrytkę można oglądać w „Diabelnie boskich”. Odkąd pojawiła się w telewizji, wzbudza kontrowersje zachowaniem, wygłaszanymi poglądami, ale i przedsiębiorczością i zaradnością. Wyróżnia ją również charakterystyczny, daleki od naturalności wygląd. 📢 Oto najlepsze MEMY o maturze. Z czego śmieją się internauci? Egzaminy maturalne z przymrużeniem oka Najlepsze MEMY o maturze. Matura 2024 zaczyna się 7 maja. Jak co roku tysiące uczniów przystąpią do egzaminu, który będzie miał wpływ między innymi na to, na jakie uczelnie będą mogli złożyć dokumenty. A jak ten egzamin dojrzałości widzą internauci? Sprawdźcie!

📢 Chcesz jechać nad jezioro Como? Poznaj inne lokalizacje we Włoszech, które oferują przejrzyste akweny i wspaniałe widoki Jezioro Como we Włoszech to turystyczny hit ostatnich lat. Choć niewątpliwie jest tam pięknie, do okolicznych miejscowości masowo napływają turyści z całego świata, co może psuć wrażenia z wycieczki. Poznaj równie piękne i mniej zatłoczone zakątki Włoch, gdzie wypoczniesz nad przejrzystym jeziorem i zobaczysz wspaniałe krajobrazy.

📢 Foki także miały majówkę! Rekordowa ich liczba wylegiwała się na plażach nieopodal ujścia przekopu Wisły i Wyspy Sobieszewskiej Z utrzymującej się w majówkę, słonecznej pogody, skorzystali nie tylko mieszkańcy Trójmiasta i Pomorza oraz turyści, ale także bałtyckie foki. Jak informuje portal NaMierzeje.pl, rekordowa ich liczba wylegiwała się na terenie rezerwatu Mewia Łacha nieopodal ujścia przekopu Wisły do Morza Bałtyckiego. 📢 Ryzykowna majówka na Pomorzu. Jak na razie policja zatrzymała 49 pijanych kierowców Policja ma ręce pełne roboty tej majówki. Na pomorskich drogach zatrzymano aż 49 nietrzeźwych kierowców od 30 kwietnia. Akcja "majówka 2024" potrwa jeszcze do 6 maja, ale już wiele wskazuje na to, że jest bardziej niebezpiecznie niż w roku poprzednim. Najbardziej tragiczny przykład miał miejsce w piątek, kiedy to zginął 49-letni mężczyzna.

