Prasówka z grudnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się we Władysławowie? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Władysławowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Helski kościół jak włoska grota. Napracowali się, ale było warto. Ten żłóbek u franciszkanów jest jednym z największych na Pomorzu”?

Przegląd grudnia 2023 we Władysławowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Helski kościół jak włoska grota. Napracowali się, ale było warto. Ten żłóbek u franciszkanów jest jednym z największych na Pomorzu Helski żłóbek w kościele parafii Bożego Ciała w Helu jest wyjątkowy. Bożonarodzeniowa szopka nawiązuje stylem do żłóbka wybudowanego 800 lat temu przez świętego Franciszka we włoskiej Umbrii. Część kościoła na Początku Polski zamieniła się we fragment miejscowości Greccio. Jak mówią franciszkanie z Helu - to prawdopodobnie największy żłóbek na Pomorzu. Tak wygląda. 📢 Sylwester 2023/2024: Oto pyszne przekąski na imprezę! Szybkie i smaczne Sylwester 2023/2024 zbliża się wielkimi krokami! Jeśli planujesz spędzić go w domu z rodziną lub przyjaciółmi, ten artykuł jest dla ciebie. Oto szybkie, smaczne i proste w wykonaniu przekąski, które sprawdzą się nie tylko przy powitaniu Nowego Roku.

📢 Sztorm, wiatr, brak prądu i interwencje strażaków. Jak wygląda sytuacja na Pomorzu? IMGW dla całego województwa pomorskiego ogłosiło ostrzeżenie pierwszego stopnia, natomiast dla powiatów: puckiego, wejherowskiego, lęborskiego i słupskiego ostrzeżenie drugiego stopnia. Na morzu dalej jest sztorm, a wiatr osiąga w porywach do 115 km/h.

Prasówka styczeń Władysławowo: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Władysławowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sztorm na Bałtyku nie ustępuje. MSPiR SAR przemieszcza jednostki, aby móc szybciej reagować w przypadku zagrożenia życia. Pracowite święta! Bez względu na warunki pogodowe ratownicy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR muszą być gotowi na to, by nieść pomoc wszystkim tym, którzy przekonali się o sile morza, ale także i innych akwenów. - Życie ludzkie tutaj jest najważniejsze, nie ma większej wartości - mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu" Sebastian Kluska, dyrektor MSPiR SAR.

📢 Sylwester 2023/2024. Szukasz pomysłów na imprezę tematyczną? Koniecznie sprawdź te propozycje! Sylwester 2023/2024 za pasem. Jeśli jesteście organizatorami imprezy, czy to w domu czy lokalu, ten artykuł jest dla was! Wystarczy kilka zmian, by impreza była nietypowa i długo wspominana przez wszystkich gości. Oto pomysły na tematyczną imprezę sylwestrową! 📢 Świąteczna magia w domach czytelników "Dziennika Bałtyckiego". Zobacz wyjątkowe zdjęcia choinek przystrojonych na Boże Narodzenie! Świąt Bożego Narodzenia nie można sobie wyobrazić bez wielu rzeczy. Jedną z nich jest choinka, zielone drzewko, które na dobre wpisało się w obraz końcówki grudnia w naszych domach. Niekiedy ubierana w noc poprzedzającą Wigilię, niekiedy właśnie 24 grudnia o poranku. Jak pokazali czytelnicy "Dziennika Bałtyckiego", na Pomorzu choinki ubrano i przygotowano wcześniej, co przy zimowej aurze dodatkowo wprowadza nas w świąteczny nastrój.

📢 Dworzec w Pucku otwarty dla pasażerów. Za ponad 11 milionów złotych budynek z 1928 roku odzyskał blask. I ma nocną iluminację Dworzec PKP w Pucku w końcu otwarty. Trwająca ponad dwa lata przebudowa oficjalnie zakończona i już pasażerowie mogą korzystać z gruntownie odnowionego budynku. Jak zmienił się dworzec w Pucku, w który wpompowany ponad 11,5 miliona złotych? Ceglana elewacja nocą jest podświetlana, a w środku mamy do dyspozycji nowoczesne i komfortowe wnętrza z detalami nawiązującymi do historycznego charakteru budynku. 📢 Ogłoszenie Burmistrza Władysławowa 📢 95 interwencji strażaków na Pomorzu. W powiecie słupskim zerwał się dach jednej ze szkół Łącznie 95 razy interweniowali strażacy w województwie pomorskim w związku z silnym wiatrem oraz opadami deszczu w nocy z czwartku (21.12) na piątek (22.12). Jeden przypadek dotyczył zerwanego dachu w jednej ze szkół w powiecie słupskim. Większość akcji dotyczyła przewróconych drzew i gałęzi oraz zalanych piwnic lub dróg.

📢 Dworzec w Helu odzyskał historyczny blask i stał się przyjemną przystanią dla wszystkich podróżnych Niewielki, historyczny, o konstrukcji szachulcowej, pochodzący z lat 20. XX wieku – dworzec Hel, bo o nim mowa, odzyskał historyczny blask i stał się przestrzenią przyjazną dla wszystkich podróżnych. Od dwóch dni korzystać mogą też z niego pasażerowie. Podróż z i na Półwysep Helski stała się teraz przyjemniejsza, a wspomnienia z pobytu na cyplu zyskały dodatkowy walor estetyczny. 📢 Marynarka w kratę damską to modowy hit od wielu lat. W tym sezonie będziemy nosić ją w stylu Agaty Kornhauser-Dudy Marynarka w kratę to ostatnio ulubiona część garderoby Agaty Kornhauser-Dudy. Założyła ją na kilka ważnych spotkań. Ten wzór to klasyka – modny od wielu lat. Obecnie przechodzi swój renesans. Dlaczego warto mieć marynarkę w kratę damską w swojej szafie? Bo pasuje do wielu stylizacji. Z powodzeniem możesz ją założyć w nadchodzące święta.

📢 Świąteczne bombki z dawnych lat. Tak wyglądała choinka w czasach PRL-u Jak wyglądały bombki i świąteczne ozdoby choinkowe kiedyś, za czasów PRL? Bombki PRL miały wyraźny styl. Teraz moda na nie wraca. Peerelowskie bombki jednych fascynują, jako szklane dzieła sztuki użytkowej, inni zaś chętnie wracają z sentymentem do wspomnień Świąt Bożego Narodzenia sprzed lat. Zobaczmy, jak wyglądały bombki na choinkę za PRL-u. 📢 Świąteczny badminton we Władysławowie. Rodzinne Rakiety gry podwójne i Mikołajkowy Turniej dla dzieci, a z rakietą święty Mikołaj Władysławowo na sportowo przed świętami Bożego Narodzenia. Entuzjaści badmintona mieli okazję zagrać w turnieju „Rodzinne Rakiety gry podwójne” i w Mikołajkowym Turnieju dla dzieci”. - Frekwencja dopisała, a najmłodsi uczestnicy mieli okazję do spotkania i zagrania w gronie rodzinnym, do czego aktywnie włączył się też święty Mikołaj - mówi Zbigniew Czajka, trener UKS Bli

📢 Zakazane i dzikie Bieszczady. Tak było przez lata. Przed wojną tętniły życiem Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski. 📢 Wyjątkowe ozdoby na Boże Narodzenie. Przedszkolaki z Małego Morza w Pucku zrobiły świąteczne stroiki dla podopiecznych Caritas w Pucku To nie będą zwykłe święta dla podopiecznych Caritas w Pucku! Wszystko za sprawą dzieci z Pozytywnego Przedszkola Małe Morze w Pucku. Maluchy, ze swoimi opiekunami i rodzicami, usiadły do stołów, sięgnęły po pomysły i stworzyły wyjątkowe stroiki na Boże Narodzenie. - Ozdoby trafią do naszych podopiecznych - mówi Małgorzata Markowska, koordynatorka grupy Caritas w Pucku.

📢 Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej w Helu. W hali zagrało ponad 200 dzieci. Mnóstwo goli, emocji i prezentów Świetna zabawa, mnóstwo sportowych emocji, a także niemało słodyczy - taki był grudniowy Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej w Helu. - W naszej zabawie udział wzięło prawie 200 dzieci - podkreśla Norbert Górski z Helu. Świątecznie zrobiło się za sprawą świętego Mikołaja, a na helskim parkiecie pojawiły się także dziewczyny z Cheerleaders ZSO HEL. 📢 Chińska marka BAIC debiutuje w Polsce. Ceny? Bardzo niskie! Czy "pozamiata" rynek? Jako miłośnik nowych technologii i gadżetów doskonale pamiętam czasy, gdy na rynku pojawiały się pierwsze smartfony chińskich marek. Były bardzo tanie, jakościowo w porządku, ale nieco odstawały od konkurencji. Wszyscy patrzyli na te urządzenia z rezerwą i przymrużeniem oka. Podobnie jest z chińskimi markami motoryzacyjnymi, ale w ich przypadku jest nieco inaczej. Wyjaśniam to na przykładzie premiery marki BAIC, która z przytupem wchodzi na polski rynek.

