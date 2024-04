Kwiecień we Władysławowie: Przegląd prasy z marca 2024 we Władysławowie, najważniejsze informacje miesiąca

Mistrzostwa Polski juniorów młodszych w badmintonie - to aktualny cel graczy UKS Bliza Władysławowo. Cel ambitny, bo udział w niej mogą zapewnić sobie tylko najwyżej sklasyfikowani zawodnicy w rankingu Polskiego Związku Badmintona. Jak idzie zawodnikom z powiatu puckiego? - Dobre wyniki uzyskane w tegorocznych turniejach napawają nadzieją na awans kilku naszych reprezentantów - ocenia trener Zbigniew Czajka.

Wybory 2024 przeprowadzone zostaną już niedługo. Znamy listy osób kandydujących do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i kandydatów na burmistrza. Kto jest na listach wyborczych w Twoim okręgu? Poniżej znajdziesz pełną listę kandydatów.

Wielkanoc 2024 coraz bliżej, a tuż przed nią Niedziela Palmowa. Co świętuje się tego dnia i skąd wzięła się jej charakterystyczna nazwa? Sprawdź!

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Jest już wiosna! Na ten moment wielu czekało z niecierpliwością. To idealna okazja, aby wybrać się na spacer i zobaczyć jak przyroda budzi się do życia.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Władysławowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Konkursy piękności są niesamowicie popularne, a kandydatki, które biorą w nich udział, muszą wyróżniać się charakterem, ale także wyglądem. Muszą być odważne, pewne siebie i uśmiechnięte, by na scenie przed jurorami oraz publicznością wypaść jak najlepiej. W naszej galerii zdjęć znajdziesz najpiękniejsze nastolatki z woj. pomorskiego, które wezmą udział w finale i powalczą o koronę najpiękniejszej nastolatki Pomorza roku 2024!

Za nami pierwsze wydarzenie związane z tegoroczną edycją Miss Województwa Pomorskiego. W Hotelu SPA Faltom odbył się tegoroczny półfinał konkursu. Wyłoniono finalistki do tytułów Miss Woj. Pomorskiego oraz Miss Nastolatek Woj. Pomorskiego. Konkurs jest obecnie największym, jedynym i najbardziej prestiżowym konkursem piękności w woj. pomorskim. Prawie 90 uczestniczek walczyło o awans do finału konkursu.

20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice.

Sportowe sukcesy ciężarowców PMKS Rybak Władysławowo na zawodach "Pierwszy krok w ciężary". Trenerzy mogą być dumni zwłaszcza z osiągnięć dwóch sportsmenek, bo z medalami do Władysławowa wróciły Antonina Bisewska oraz Milena Link. A to nie jedyne osiągnięcia sportowców Rybaka Władysławowo.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Władysławowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.03 a 16.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trzecia Droga przedstawiła kandydatów do sejmiku wojewódzkiego na Pomorzu”?

Co się będzie działo w marcu 2024 w powiecie puckim? Organizatorzy imprez w powiecie puckim nie zapominają o nas i nie pozwalają się nudzić. W ofercie są m.in. wydarzenia kulturalne, a także sportowe. Bez względu na pogodę - zawsze będzie coś ciekawego do zrobienia! Co robić w powiecie puckim w: Pucku, gminie Puck, gminie Kosakowo, gminie Władysławowo, gminie Krokowa, gminie Jastarnia, w Helu? Podpowiadamy!