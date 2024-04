Tygodniowy przegląd prasy 28.04.2024: Władysławowo, 21.04-27.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Władysławowa

Kolorowy french to stylizacja paznokci znana nie od dzisiaj. To połączenie elegancji z nutą szaleństwa, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się na wzorek, który upodobała sobie Wiktoria Gąsiewska. Ten manicure to hit. Zobacz nasze propozycje, a już nigdy inaczej nie pomalujesz swoich pazurków.

Domowa surówka z rzodkiewki to szybki i banalnie prosty dodatek do kotleta, ugotowanej kaszy lub upieczonej ryby. Proponuję ci zrobić ją w podstawowej wersji, którą można wzbogacić ulubionymi warzywami. Polecam wymieszać ją z gęstym jogurtem greckim i odrobiną octu jabłkowego. Przekonaj się, jak dobrze smakuje i wypróbuj niezawodny przepis na surówkę z rzodkiewek.

PEPCO to bardzo popularny sklep. Polacy kupują w nim produkty do domu, ogrodu, zabawki dla dzieci, a także i dla siebie. Na stronie sieciówki pojawił się komunikat o wycofanych ze sprzedaży rzeczy. PEPCO prosi o zwrot.

To niezwykła okazja, aby zobaczyć, jak obecnie wyglądają panie, które tytuły Miss Polski zdobyły ponad 20 lat temu! Przez 35 lat konkurs Miss Polski wyłaniał nie tylko piękno, ale także tworzył silną rodzinę laureatek. W Warszawie odbył się bankiet z okazji tej wyjątkowej rocznicy. To pierwsze spotkanie wszystkich Miss od lat 90. Kolacja, pamiątkowe szarfy i kosmetyczne upominki sprawiły, że wieczór był pełen wzruszeń i radości. Zobaczcie galerię zdjęć.

Majówka 2024 zbliża się wielkimi krokami. Słońce, dłuższy dzień i wiosenna pogoda sprzyjają odkrywaniu nowych miejsc. Zastanawiasz się, gdzie w pięknych okolicznościach przyrody miło spędzić czas, zwłaszcza, że nadchodzi długi weekend? Dokąd pojechać? Gdzie się wybrać na weekend? Podpowiadamy!

Do kogo trafi korona i tytuł najpiękniejszej 2024 roku? Wielki finał coraz bliżej. Póki co trwają intensywne przygotowania, a kandydatki biorą udział w kolejnych sesjach. W Hotelu SPA Faltom odbył się tegoroczny półfinał konkursu. Wyłoniono finalistki do tytułów Miss Woj. Pomorskiego oraz Miss Nastolatek Woj. Pomorskiego. Prawie 90 uczestniczek walczyło o awans do finału konkursu.