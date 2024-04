Prasówka 14.04.2024 z całego tygodnia we Władysławowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Zaginęli mając kilka czy kilkanaście lat. Szukają ich rodziny i Fundacja Itaka. Sprawy zaginięć dzieci należą do najbardziej delikatnych i bolesnych. Ciężko wyobrazić sobie tragedię rodziców, którzy tracą swoją pociechę nie wiedząc, jaki spotkał ją los. Teraz dzieci mogą wyglądać zupełnie inaczej niż w chwili zaginięcia, zwłaszcza jeśli minęło wiele lat. Dlatego publikacja informacji o zaginionych wraz z aktualnymi wizerunkami i danymi identyfikacyjnymi, jest kluczowa dla ich odnalezienia. Czasem nawet najdrobniejsze wskazówki lub obserwacje mogą przyczynić się do rozwiązania tajemnicy ich zniknięcia. Zobaczcie galerię zdjęć.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Puszysty sernik na zimno z serków homogenizowanych to szybkie ciasto bez pieczenia. Idealnie sprawdzi się do popołudniowej kawy czy herbaty. To najlepszy deser na ciepłe dni, kiedy nie mamy ochoty na pieczenie. Jest bardzo prosty do zrobienia i każdemu wychodzi. Wypróbuj nasz przepis na tradycyjny sernik na zimno z serków homogenizowanych.

Szybka i sycąca zupa z ciecierzycy z ziemniakami to posiłek, który można podać całej rodzinie. To danie jest świetnym źródłem białka. W tej zupie można także przemycać większą porcję warzyw, a nawet mięso ugotowane z rosołu. W każdej z tych wersji liczy się dobranie wyrazistych przypraw. Poznaj przepis na treściwą zupę z ciecierzycą.