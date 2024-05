Przedsezonowy pobór krwi we Władysławowie. Miejski Klub HDK PCK Władysławowo zaprasza w sobotę do dwójki PEN

Akcja dla krwiodawców we Władysławowie już w sobotę. Do Szkoły Podstawowej nr 2 we Władysławowie zapraszają krwiodawcy z Miejskiego Klubu HDK PCK. Zbiórka rozpocznie się już o godz. 8.30. Kto może przyjść i oddać swoją krew? To właśnie ich zapraszają krwiodawcy - sprawdź!