Przegląd tygodnia z 20.08.2023 we Władysławowie. Najważniejsze wydarzenia od 13.08 do 19.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

We wtorek w południe zamknięte są trzy pomorskie kąpieliska: w powiatach kartuskim, chojnickim i słupskim. W pozostałych kąpieliskach w woj. pomorskim nie stwierdzono zakwitu sinic.

Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach znów czarowało fascynującą historią Kaszub. Tym razem zaproszono odwiedzających do wzięcia udziału w tradycyjnych obchodach święta Matki Boskiej Zielnej.

Do groźnego wypadku doszło w niedzielę w miejscowości Golubie w powiecie ełckim. Ciągnik rolniczy przygniótł 12-letniego chłopca, który nim kierował. Dziecko śmigłowcem zostało przetransportowane do szpitala. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku.

W niedzielę w Swarożynie odbył się etap wojewódzki kulinarnego konkursu "Bitwa Regionów". Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały smaczne, ale zarazem i tradycyjne potrawy. W województwie pomorskim zwyciężyło Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne "Kościerska Chata", które jesienią weźmie udział w finale krajowym.

