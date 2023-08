Prasówka z całego tygodnia 13.08.2023 we Władysławowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Władysławowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 6.08 a 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nawałnica nad Bałtykiem. Potęga natury uderza w wejście do portu Darłowo. Zobacz ZDJĘCIA. One robią wrażenie”?

Przegląd tygodnia: Władysławowo, 13.08.2023. 6.08 - 12.08.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nawałnica nad Bałtykiem. Potęga natury uderza w wejście do portu Darłowo. Zobacz ZDJĘCIA. One robią wrażenie Sztormowy Bałtyk jet groźny. Mieliśmy okazję to zobaczyć podczas sierpniowej nawałnicy. Szkwał uderzył w wejście naszego portu z potężną siłą. Respekt Bałtyk! Pamiętajcie, w czasie burzy nie wchodzimy w takie miejsca, bo... Zobaczcie sami! 📢 Pożar w powiecie puckim. Płonął domek holenderski W nocy z piątku (11.08) na sobotę (12.08) we wsie Karwieńskie Błoto Drugie doszło do pożaru. Na miejsce zostali zadysponowani strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwi oraz Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. Ogniem zajął się domek holenderski, ale okazało się, że dało się go opanować za pomocą gaśnicy.

📢 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął stanowisko ws. budowy elektrowni jądrowej Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął stanowisko w sprawie postępowania dotyczącego pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Zostanie ono wkrótce przekazane do rąk Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w ramach konsultacji społecznych. Postępowanie toczy się wokół wydania decyzji środowiskowej. Pod uwagę wciąż brane są dwie lokalizacje - Lubiatowo-Kopalino oraz Żarnowiec.

Tygodniowa prasówka 13.08.2023: 6.08-12.08.2023 Władysławowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szybka sałatka makaronowa z tuńczykiem i jajkiem. Idealna na drugie śniadanie lub lekką kolację. Zobacz prosty przepis i wideo Sałatka makaronowa z tuńczykiem i jajkiem to pomysł na pyszną i wyrazistą przekąskę, drugie śniadanie czy lekką kolację. Jej przygotowanie jest banalnie proste i szybkie. Najwięcej czasu zajmuje ugotowanie makaronu i jajek, ale możesz to zrobić nawet dzień wcześniej. Przekonaj się, jaka jest smaczna i wypróbuj prosty przepis na sałatkę z makaronem i tuńczykiem.

📢 Jest wyrok sądu w sprawie Natalia Nitek-Płażyńska kontra Hans G. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał w czwartek, 10 sierpnia, wyrok w sprawie cywilnej Natalia Nitek-Płażyńska kontra Hans G. Po częściowo uwzględnionej kasacji sędziowie orzekli, że Niemiec ma przeprosić byłą pracowniczkę w siedzibie firmy, a zadośćuczynienie wyniesie 50 tys. zł. Nitek-Płażyńska nie musi przepraszać Hansa G. 📢 Pucki Dzień Kapra (wakacje 2023). Żywa lekcja historii, potyczka na plaży, szanty i dużo placków ziemniaczanych | WIDEO, ZDJĘCIA Pucki Dzień Kapra, czyli wakacje z historią nad Zatoką Pucką. Na wodzie i na plaży, ale też na placu zabaw. Kaperska brać rozeszła się po mieście i zapewniła sporo rozrywki mieszkańcom i turystom. - Puck ma piękną kaperską historię - mówi Krzysztof Kucharski z Garnizonu Gdańsk, który zadbał o inscenizację bitwy między ludźmi morza. Jak bronił się Puck przed Szwedami? Zobaczcie.

📢 Rower miejski wkrótce powróci na Pomorze? Są konkretne daty i zapowiedzi samorządowców. "Tak będzie, jeśli testy pójdą zgodnie z planem" Jeśli próby, które rozpocząć mają się w przyszłym tygodniu, pójdą zgodnie z planem, być może już we wrześniu tego roku mieszkańcy Trójmiasta i kilkunastu innych gmin na Pomorzu będą mieli ponownie okazję korzystać, początkowo w formie testowej, z systemu roweru miejskiego, znanego pod nazwą Mevo 2.0. "Zgodnie z planem" to jednak w przypadku tego projektu kluczowe stwierdzenie. Warto bowiem pamiętać, że dotychczasowe dokonania samorządowców z Trójmiasta i okolic przy okazji wdrażania systemu roweru miejskiego to pasmo kompromitacji i niepowodzeń. W ostatnich latach mało co wychodziło im zgodnie z planem. Wypada tylko wierzyć, że tym razem się to zmieni.

📢 Ostrzeżenia IMGW. Burze z gradem nad województwem pomorskim. Gdzie będzie padać? Według prognoz IMGW, w części województwa pomorskiego może wystąpić silny wiatr, wiejący w porywach do 100 km/h. Możliwe też są burze z gradem w powiatach m.in. wejehrowskim, puckim, lęborskim.

📢 Nad Morzem Bałtyckim będzie niedługo jak nad Adriatykiem? Taki jest wpływ zmian klimatu Bałtyk jest stosunkowo małym i płytkim morzem śródlądowym charakteryzującym się niewielką wymianą wód z oceanem. Procesy zachodzące w Bałtyku są wypadkową działań podejmowanych w całym zlewisku, w tym również zmian klimatu zachodzących na tym obszarze. Wszystkie te wzajemnie ze sobą powiązane czynniki powodują trudności w prognozowaniu wpływu zmian klimatu na nasze morze. Nakładają się na nie różnice w poszczególnych globalnych modelach i scenariuszach zmian klimatu. Polskie morze będzie coraz cieplejsze? 📢 Sztorm, wichura i deszcz na Pomorzu. Jak wygląda sytuacja? Strażacy po nocnych interwencjach. Najgorzej jest nad Bałtykiem 08.08.2023 Noc z silnym wiatrem i opadami na Pomorzu. IMGW dla województwa pomorskiego wydał ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia. Przewidziany jest silny wiatr, miejscami z opadami. Sprawdziły się też poniedziałkowe przewidywania. Najgorsze warunki były w powiatach słupskim, puckim i lęborskim.

📢 Jacht z rosyjską załogą zawinął do Ustki. Pilnuje go Straż Graniczna. Rosjanie nie mogą wyjść na ląd W usteckim porcie od niedzieli cumuje jacht pływający pod polską banderą, który przypłynął z Bałtijska z dwoma Rosjanami na pokładzie. Zgodnie z polskimi przepisami obywatele Rosji nie mają prawa wjazdu do Polski. Załoga, która ze względu na stan zdrowia kapitana, została wpuszczona do portu, nie może opuścić jednostki. Teraz Rosjanie na pokładzie muszą przeczekać sztorm.

📢 Odnaleziono ciało zaginionego z Kuźnicy. Morze wyrzuciło Bałtyckie je na brzeg Półwyspu Helskiego Odnaleziono ciało mężczyzny, który zaginął w morskiej toni w Kuźnicy w niedzielę, 6 sierpnia. Jak informuje oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Pucku, morze wyrzuciło je na brzeg w poniedziałek, 7 sierpnia. 📢 Child Alert odwołany. Policja odnalazła 11-letnią Wiktorię z Sosnowca Child Alert został odwołany. Jak informuje policja, dziewczynka została odnaleziona. To kolejny sukces polskich służb oraz akcji w ramach Child Alert, gdy po kilku godzinach od jego ogłoszenia udaje odnaleźć się zaginione dziecko.

📢 Cztery osoby tonęły w Bałtyku. Jedna nie żyje, druga jest poszukiwana. Akcje SAR na Półwyspie Helskim Do kolejnych tragedii doszło dziś, w niedzielę 6 sierpnia, na Bałtyku. Mimo ostrzeżeń przed kąpielą po południu w morzu w okolicach Jastarni utonął 54-letni mężczyzna. Poszukiwania kolejnego w pobliskiej Kuźnicy, który zaginął w morskiej toni, nie powiodły się. 📢 Tragedia nad morzem. W Jastarni w woj. pomorskim utonął 54-letni mężczyzna W niedzielę po południu nad polskim morzem doszło do tragedii. Na jednej z niestrzeżonych plaż w Jastarni wyciągnięto z wody 54-latka. Akcja reanimacyjna nie przyniosła skutku. 📢 Wichura na Pomorzu. Policjanci z Nowego Dworu Gdańskiego, jadąc radiowozem, omal nie uderzyli w drzewo Wichury i deszcze dały się w sobotę 5 sierpnia we znaki w wielu miejscowościach na Pomorzu. Efektem były m.in. powalone drzewa na ulice. W szesnastu przypadkach, aż do dzisiejszego poranka, interweniowali strażacy. Choć na skutek wichur na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, to w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego doszło do niebezpiecznej sytuacji.

