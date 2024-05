Gracjan Pieper mistrzem Europy. Zawodnik PMKS „Rybak” Władysławowo poprawił rekord życiowy w Luksemburgu. Kajetan Link wicemistrzem

PMKS Rybak Władysławowo na mistrzostwach Europy juniorów w trójboju siłowym w Hamm

Gracjan ustanowił też rekord Polski juniorów do 18 lat w wyciskaniu sztangi leżąc.

Mistrzostwa Europy Juniorów do 18 lat w Trójboju Siłowym\ odbyły się w Luksemburgu, w dzielnicy Hamm. I to właśnie tam znakomicie zaprezentowali się zawodnicy PMKS „Rybak” Władysławowo. Gracjan Pieper został mistrzem Europy . Zawodnik z Władysławowa w swojej kategorii wagowej obronił złoto w trójboju, uzyskując imponujący wynik 785,0 kg.

Sportowe sukcesy ciężarowców PMKS Rybak Władysławowo na zawodach "Pierwszy krok w ciężary". Trenerzy mogą być dumni zwłaszcza z osiągnięć dwóch sportsmenek, bo z medalami do Władysławowa wróciły…

Tytuł wicemistrza Europy zdobył debiutujący na międzynarodowych pomostach 17-letni Kajetan Link , który w kategorii do 66 kg uzyskał 462,5 kg. W wyciskaniu leżąc zdobył medal złoty wynikiem 115,0 kg, srebrny medal w przysiadach – 170,0 kg a w martwym ciągu medal brązowy wynikiem 177,5 kg.

- Nasi zawodnicy, reprezentując barwy Polski, zostali też drużynowymi wicemistrzami Europy - cieszy się Augustyn Hadas, który przygotował wszystkich trzech zawodników do startu w mistrzostwach Europy.

Kolejny bardzo udany start na swoje konto dopisuje 16-letni Egor Palczewski , który w kategorii do 53 kg w trójboju wywalczył brązowy medal. Został też brązowym medalistą we wszystkich trzech bojach ustanawiając swoje rekordy życiowe.

- Prezes z przygotowania organizacyjnego do mistrzostw Europy wywiązała się znakomicie - podkreśla Augustyn Hadas .

Nie byłoby wyjazdu do Luksemburga i sukcesu bez pomocy Marleny Link, prezes PMKS „Rybak”Władysławowo .

Niewykluczone, że wkrótce sportowcy z Władysławowa będą mieli kolejne dobre wieści. Gracjan Pieper oraz Kajetan Link pod koniec maja wylatują do Austin w Stanach Zjednoczonych, by tam walczyć na Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 18 w wyciskaniu sztangi.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!