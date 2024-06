Nowa szkoła we Władysławowie. W czerwcu oficjalne otwarcie SMS Cetniewo. Turniej i testy sprawnościowe dla chętnych

Sukcesy sportowe i edukacyjne mają przyjść za sprawą trenerów, którzy za zadanie będą mieli dbać o rozwój każdego ucznia indywidualnie.

- Nasza szkoła to nie tylko świetne warunki do treningów, ale także możliwość udziału w turniejach i rozgrywkach na najwyższym poziomie - przekonują w SMS Cetniewo. - Ruch jest kluczem do zdrowia. Oprócz zajęć na basenie, nasza szkoła będzie promować różnorodność aktywności – od lekkoatletyki, przez gimnastykę, aż po gry zespołowe, taniec, sztuki walki i inne.