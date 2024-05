Prasówka tygodniowa z 19.05.2024 we Władysławowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Władysławowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.05 a 18.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dworzec w Jastarni już oficjalnie otwarty. Historyczny budynek z lat 20. XX wieku wreszcie błyszczy. PKP zainwestowało 11 milionów złotych”?

Przegląd tygodnia: Władysławowo, 19.05.2024. 12.05 - 18.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dworzec w Jastarni już oficjalnie otwarty. Historyczny budynek z lat 20. XX wieku wreszcie błyszczy. PKP zainwestowało 11 milionów złotych Wakacje na Półwyspie Helskim teraz w lepszym otoczeniu. Po prawie dwóch latach kolej oddała do użytku dworzec w Jastarni. Historyczny budynek z lat 20. XX wieku przestał straszyć podróżnych i jest naprawdę ładny, ekologiczny i energooszczędny. Remont w Jastarni nie był tani, bo Polskie Koleje Państwowe S.A. wydały na prace prawie 11 milionów złotych. 📢 Handlowała podróbkami w internecie. Policja namierzyła 34-latkę z powiatu puckiego i zamknęła jej biznes Chciała zarobić w internecie na podrabianych ubraniach, ale zaliczyła wpadkę. Biznes 34-latki z powiatu puckiego wpadł w oko funkcjonariuszom z Zespołu dw. z Przestępczością Gospodarczą Wydziału Kryminalnego Komendy Poniatowej Policji w Pucku. - Kobieta usiłowała uczynić z tego przestępczego czynu swoje źródło dochodu - mówi asp. szt. Joanna Samula-Gregorczyk oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pucku.

📢 Wakacje we Władysławowie na starych zdjęciach. Zobacz, jak wczasowicze wypoczywali kiedyś na plaży we Władysławowie Władysławowo od dawna odwiedzają tłumy turystów. Spragnieni wypoczynku wczasowicze wypoczywali na tamtejszej plaży już lata temu! Ciekawi cię, jak wakacje we Władysławowie spędzały starsze pokolenia? W tym artykule znajdziesz nie tylko archiwalne zdjęcia plaży, ale także pocztówki i dawne fotografie innych zakątków popularnego kurortu.

Tygodniowa prasówka 19.05.2024: 12.05-18.05.2024 Władysławowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kotlet po kowalsku. Pyszne i pożywne danie na duży głód. Wypróbuj przepis na oryginalne kotlety z piekarnika Kotlety po kowalsku to przepis na wyśmienite i bardzo pożywne danie. Dodaje się do niego podsmażone pieczarki oraz cebulkę, a na koniec zapieka z serem. Pyszny, sycący i prosty do zrobienia posiłek na duży głód. Wypróbuj oryginalny przepis na kotlety schabowe z piekarnika.

📢 Mieczysław Struk wybrany na marszałka województwa Mieczysław Struk został kolejny raz wybrany na marszałka województwa pomorskiego. Struk pełni tę funkcję od 2010 r. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 15.05.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 15.05.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 Elektryczne hulajnogi. Przez noc można jeździć za darmo! Firma Lime przygotowała specjalną promocję dla uczestników Nocy Muzeów. Każdy użytkownik, który w nocy z 18 na 19 maja wpisze w aplikację kod „MUZEUMZLIME” otrzyma dwa 10-minutowe, darmowe przejazdy, tak aby móc bezpłatnie dojechać i wrócić.

📢 Najlepsze naleśniki na maślance. Zrób ten deser, gdy masz zachciankę na puszyste placuszki. Koleżanki proszą o przepis Proste, smaczne i tanie w przygotowaniu naleśniki na maślance, to sposób na domowy przysmak. W sezonie na świeże owoce podaję je z truskawkami i jogurtem. Możesz też sięgnąć po maliny lub jagody. Zobacz, jak w kilku prostych krokach przygotować te puszyste i delikatne naleśniki, które rozpływają się w ustach. 📢 Przedsezonowy pobór krwi we Władysławowie. Miejski Klub HDK PCK Władysławowo zaprasza w sobotę do dwójki Akcja dla krwiodawców we Władysławowie już w sobotę. Do Szkoły Podstawowej nr 2 we Władysławowie zapraszają krwiodawcy z Miejskiego Klubu HDK PCK. Zbiórka rozpocznie się już o godz. 8.30. Kto może przyjść i oddać swoją krew? To właśnie ich zapraszają krwiodawcy - sprawdź!

📢 Unikalne przedwojenne zdjęcia Gdańska, Gdyni, Sopotu i innych miejscowości z albumu ziemiańskiej rodziny Prezentujemy ponad 100 przedwojennych fotografii bardziej lub mniej znanych miejsc z Gdańska, Gdyni, Sopotu, Jastarni, Helu, Pucka, Rozewia, Jastrzębiej Góry, Kartuz i innych miejscowości. Najstarsze zdjęcia pochodzą z 1922 roku, a najmłodsze z 1938 r. To fotograficzny zapis wakacji i innych wyjazdów zasłużonej ziemiańskiej rodzinny Brzezińskich. 📢 Duże manewry ratowniczo-poszukiwawcze w Helu. Cel? Doskonalenie umiejętności służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo W weekend, na terenie leśnym w Helu, odbyły się manewry poszukiwawczo-ratownicze zorganizowane przez Grupę Ratownictwa Specjalnego PCK Trójmiasto. Była to już 3 edycja corocznego wydarzenia, w którym kolejny raz udział wzięli pomorscy policjanci. W tegorocznych manewrach pod kryptonimem „Półwysep”, uczestniczyły zespoły ratownicze złożone z ratowników PCK, strażaków z komend powiatowych i miejskich PSP, druhów OSP oraz funkcjonariuszy policji. Te nietypowe ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności służb, które odpowiedzialne są za nasze bezpieczeństwo.

📢 Pięć litrów amfetaminy w samochodzie. Podejrzany w areszcie Sąd Rejonowy w Słupsku aresztował na trzy miesiące 42-letniego mieszkańca powiatu puckiego, który przewoził w samochodzie pięć litrów płynnej amfetaminy. 📢 Nietypowa aktywność na twoim koncie PayPal? CyberResuce przestrzega przed oszustwem. Sprawdź, na co należy zwrócić uwagę! Od 2006 roku, kiedy PayPal pojawił się w Polsce, liczba klientów chętnych do wypróbowania usługi systematycznie rośnie. Obecnie jest to jeden z najbardziej znanych systemów płatności online. Niestety jego popularność przekłada się na zainteresowanie oszustów, którzy coraz częściej podszywają się pod firmę. 📢 Zachwycająca zorza polarna w powiecie kościerskim. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Anny Nideckiej Na Kaszubach wystąpiła zachwycająca zorza polarna. Na niebie można było zobaczyć wyjątkową paletę barw. A wszystko to spowodowane ogromną burzą magnetyczną na Słońcu.

📢 Zorza polarna widziana na pomorskim niebie. Te zdjęcia zapierają dech w piersiach! Gdy tylko pojawia się na niebie, tysiące ludzi zbierają się w różnych miejscach, by oglądać ten niezwykły spektakl. Tak było i tym razem. Zdjęcia zorzy polarnej, która pojawiła się nad Polską w ostatnie noce, niemal zalały internet! I nie ma się co dziwić. To jedne z najpiękniejszych widoków, jakie serwuje nam natura. 📢 Prasówka z całego tygodnia 12.05.2024 we Władysławowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Władysławowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.05 a 11.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów”?

