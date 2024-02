Prasówka ze stycznia 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Władysławowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim”?

Przegląd stycznia 2024 we Władysławowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie. 📢 Dworce na Pomorzu i ich historia. Tak wyglądały ponad dekadę temu. Jak mocno się zmieniły? Sprawdź stare zdjęcia | INTERAKTYWNA MAPA Niektóre dworce na Pomorzu to wizytówka miasta, inne wymagają remontu i raczej straszą, niż zachęcają do podróży. Wśród kolejowych budynków można znaleźć także prawdziwe architektoniczne perełki. Który z pomorskich dworców został zbudowany na wzór francuskiego, a który stał na granicy Polski i Niemiec? Sprawdź jak pomorskie dworce wyglądały mniej więcej 2 dekady temu.

📢 Tajemnicze i rzadkie zjawisko - zdumiewające lodowe włosy! Zobacz niezwykłe zdjęcia Anny Nideckiej Lodowe włosy to rzadkie i fascynujące zjawisko przyrodnicze, które można obserwować w polskich lasach. Te delikatne struktury przypominające watę cukrową czy kłębek puchu wzbudzają zdumienie i ciekawość obserwatorów. Zjawisko to nosi nazwę "Hair ice" (lód włosy) i polega na tworzeniu się specyficznie uformowanego lodu, przybierającego formę białych, delikatnych włosów. Pięknie to zjawisko na swoich zdjęciach uchwyciła mieszkanka powiatu kościerskiego - Anna Nidecka.

Prasówka luty Władysławowo: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Władysławowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Finał WOŚP w powiecie puckim. We Władysławowie w zbiórkę włączyła się wyjątkowa rodzina. - Mamy mocny powód, by grać - mówi Katarzyna Klebba Słońce, deszcz, śnieg - jest rodzina we Władysławowie, która z WOŚP będzie grała do końca świata i jeden dzień dłużej. - W naszej rodzinie to już tradycja, bo pomaganie jest fajne. A dzisiaj nawet pogoda dopisała - mówi Kasia Klebba. Dlaczego dla nich WOŚP to coś więcej niż styczniowa zbiórka pieniędzy?

📢 Trójmiasto gra z WOŚP. 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Trwa finał 32. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trójmiasto jak co roku gra z WOŚP, a w programie masa atrakcji i ciekawych aukcji charytatywnych. Wszystko zostanie zwieńczone tradycyjnym światełkiem do nieba! 📢 Otwarte spotkanie byłego premiera Mateusza Morawieckiego w Gdańsku. Prawo i Sprawiedliwość rusza w Polskę W weekend czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości rozjechali się po kraju. Już dziś w Gdańsku otwarte spotkanie z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. 📢 Wypoczynek, ceny, moda. Topowe przedwojenne miejscówki nad Bałtykiem. Zobaczcie zdjęcia Bałtyckie przedwojenne kurorty i plaże nad Morzem Bałtyckim. Jak wyglądały? Jakie miejscówki były wtedy na topie? Co serwowano w restauracjach i barach? Plażowa moda i wypoczynek. Zobaczcie przedwojenne zdjęcia z bałtyckich przedwojennych miejscowości. To fotograficzna podróż w przeszłość.

📢 #DziurawyPuck. Dziesiątki dziur na ulicach stolicy powiatu puckiego. Urzędnicy proszą o wyrozumiałość, kierowcy skaczą po dziurach Wściekli kierowcy w Pucku nie przebierają już w słowach, opisując drogi w powiatowym mieście. Na nich, po śniegach, mrozach i deszczach pojawiły się liczne dziury. I praktycznie nie ma dnia, by w internecie nie zamieszczano nowego zdjęcia z dziurawego Pucka. Władze miasta na sygnały w końcu zareagowały. Przy wyrwach w nawierzchni stanęły słupki, ruszyły prowizoryczne naprawy, a potem urzędnicy zaapelowali "Prosimy mieszkańców oraz osoby przemieszczające się po ulicach Pucka o ostrożność oraz wyrozumiałość". Ile naprawdę jest problemów na drogach w mieście? Pokażmy to w ramach akcji #DziurawyPuck. 📢 Przyciąga uwagę wszędzie, gdzie się pojawia! Omenaa Mensah ma styl kobiety sukcesu. Tak ubiera się żona miliardera Omenaa Mensah czaruje stylizacjami i doskonałym gustem. Choć nie naśladuje modowych trendów, to wie kiedy prezentować się profesjonalnie, kiedy nieco bardziej na luzie i jaką kreację wybrać, by przeistoczyć się w szykowną gwiazdę czerwonego dywanu. Pogodynka, dziennikarka, przedsiębiorczyni oraz filantropka wyróżnia się prężną działalnością, a pod względem ubioru pozostawia daleko w tyle swoje koleżanki ze świata show-biznesu. Spójrz na jej stylizacje!

📢 Poczta Polska sprzedaje domki nad morzem. Szansa na nieruchomość w atrakcyjnej okolicy Poczta Polska ma na sprzedaż nieruchomości położone w województwach nadmorskich. W ofercie są między innymi domki i działki w w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co jest do kupienia w tych regionach kraju. 📢 Kolizja pięciu samochodów w Pucku przed Lidlem. Auto wyleciało z drogi i wylądowało na parkingu. 40-latka dostała mandat na 4 tys. zł Kolizja w Pucku na ul. Wejherowskiej na wysokości Lidla. 40-letnia mieszkanka powiatu puckiego wymusiła pierwszeństwo i uderzyła w auto marki Renault. To zjechało na drugi pas jezdni i zderzyło się ze skodą. Chwilę potem osobówka wleciała na dwa inne samochody stojące na parkingu przy Lidlu w Pucku.

📢 Lód wyrzucony na brzeg. Zalew Wiślany po "tsunami" Torosy, czyli nagromadzona kra lodowa spiętrzona przez wiatr i prądy morskie, pojawiły się na Zalewie Wiślanym. - Aż strach pomyśleć co by się wydarzyło gdyby wiatr ten wiał kilkanaście godzin dłużej - napisał Piotr Kowalkowski, prowadzący Info Meteo.pl.

📢 Claudia, luksusowy jacht za ok. pół miliona z Gdańska, dostaje drugie życie we Władysławowie. Łódź odkryła swoje mroczne tajemnice Rozsławiony w 2023 roku jacht motorowy Claudia z Gdańska przechodzi metamorfozę we Władysławowie. Wstępnie wyceniona na ok. pół miliona złotych jednostka stoi na brzegu i odkrywa swoje tajemnice przed jej nowym właścicielem. Adam Otrompka zapewnia, że "Claudia" znowu będzie pływać, choć pod innym imieniem. Jakim? Tego armator zdradzić nie chce. Najpierw jednak trzeba przywrócić jej dawny blask, a jacht pracy wymaga sporo. Znacznie więcej niż to było widać gołym okiem w Gdańsku. 📢 Pożar domku letniskowego w Helu. Straty na 150 tysięcy złotych W sobotę, 13 stycznia, miał miejsce poważny w skutkach pożar w Helu, w powiecie puckim. Palił się tam domek letniskowy, który gaszono ponad pięć godzin. Budynek spłonął doszczętnie, a straty oszacowano na 150 tysięcy złotych. Przypuszczalny powód pożaru to pozostawiony żar w kominku.

📢 Dwa nocne pożary w gminie Puck. Jeden z nich okazał się śmiertelny Siedem zastępów straży pożarnej z powiatu puckiego gasi dwa pożary, które nocą wybuchły w gminie Puck. W Domatowie ogień w wybuchł w hali garażowej. Jeszcze groźniej było w Łebczu, gdzie zapalił się prywatny dom. - Mężczyzna, który nas powiadomił o zdarzeniu, mówił, że nie może znaleźć żony - mówi kpt. Krzysztof Minga z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. Niestety, nieco później okazało się, że w pożarze zginęła kobieta.

📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera!

📢 Protest Wolnych Polaków pod Sejmem. Na miejscu są setki osób z Pomorza. "Konstytucja, to coś więcej niż tylko nadruk na koszulce" Tysiące osób z całej Polski odpowiedziało na apel polityków Prawa i Sprawiedliwości i w dniu 11 stycznia 2024 roku pojawiło się w Warszawie, aby początkowo pod budynkiem Sejmu RP, a następnie pod siedzibą Telewizji Polskiej wyrazić swój sprzeciw wobec działań rządu Donalda Tuska. Przejęcie mediów publicznych, działalność prowadząca - jak podkreślają uczestnicy - do jeszcze większej destabilizacji państwa, zaprzeczenie praworządności, aż wreszcie skazanie byłych ministrów Prawa i Sprawiedliwości. To tylko kilka z wielu zastrzeżeń, jakie uczestnicy marszu mają nie tylko do rządu i jego ministrów, ale także i do Szymona Hołowni, Marszałka Sejmu RP.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych 8 rzeczy nie wolno ci nosić w portfelu. Sprawdź jakich

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.