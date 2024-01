DziurawyPuck. Dziesiątki dziur na ulicach stolicy powiatu puckiego. Urzędnicy proszą o wyrozumiałość, kierowcy skaczą po dziurach

- Trudno opisać, to co się czuje, mając przed oczami tę drogę - rozkłada ręce Edward z Pucka i pokazuje zdjęcia dziur połączonych asfaltem. - Rok temu jeździłem tędy po wyrwach, dwa lata temu też, trzy także. Czy coś się zmieniło? Tak, dziur jest więcej i są większe. A przecież to nie jest boczna trasa, którą nikt nie jeździ, ale połączenie z jedną z głównych dróg wjazdowych do Pucka. Urzędnicy i radni nie mogą dłużej udawać, że tego nie widzą. Jeżdżą tędy do pracy. Krążą po nich również pojazdy Puckiej Gospodarki Komunalnej.