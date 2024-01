Finał WOŚP w powiecie puckim. We Władysławowie w zbiórkę włączyła się wyjątkowa rodzina. - Mamy mocny powód, by grać - mówi Katarzyna Klebba

Nie ma złej pogody na kwestowanie z WOŚP we Władysławowie - co roku zapewnia Kasia Klebba, która rodzinnie, najpierw z córką, a potem dwiema, rusza na ulice turystycznego miasta i zbiera pieniądze. Co roku na inny cel, co roku w innej pogodzie. Wieje, pada, zacina, jak to w styczniu nad morzem. Ale i na to jest rada. Trzeba się po prostu cieplej ubrać.

W WOŚP 2024 we Władysławowie szczęście się uśmiechnęło.

- Dopisała nam pogoda - z uśmiechem komentuje Kasia Klebba. - I tradycji stało się zadość. Laura i Zosia pomogły.

Trzy władysławowianki ze skarbonkami, pojawiły się m.in. na plaży, przed kościołem i w centrum. Wszędzie spotykały ludzi, którzy dzielili się datkami. Mniejsze i większe nominały wpadały do skarbonek młodych wolontariuszek.

A nastolatka i jej 5-letnia siostra dziękowały swoimi uśmiechami.