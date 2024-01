Prasówka z całego tygodnia 21.01.2024 we Władysławowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Niezwykła zima 2021 w Jastarni. Wróciły słynne lodowe kule. To niesamowite zjawisko, które można obserwować tylko podczas mroźnych zim na Półwyspie Helskim. Zobaczcie, jak wyglądają morszkulce!

Poczta Polska ma na sprzedaż nieruchomości położone w województwach nadmorskich. W ofercie są między innymi domki i działki w w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co jest do kupienia w tych regionach kraju.

Kolizja w Pucku na ul. Wejherowskiej na wysokości Lidla. 40-letnia mieszkanka powiatu puckiego wymusiła pierwszeństwo i uderzyła w auto marki Renault. To zjechało na drugi pas jezdni i zderzyło się ze skodą. Chwilę potem osobówka wleciała na dwa inne samochody stojące na parkingu przy Lidlu w Pucku.

Elektrownia jądrowa na Pomorzu wcale nie będzie budowana w Lubiatowie-Kopalinie w gminie Choczewo? Rozważenie zmiany lokalizacji zapowiedziała nowa wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz. W tej decyzji wspiera ją wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna. Powodów jest kilka. Najważniejszy to degradacja środowiska naturalnego.

Analiza zachorowań na grypę w województwie pomorskim. Od 1 stycznia 2024 r. do 15 stycznia 2024 r. odnotowano 714 przypadków zachorowań na grypę na terenie Pomorza. Najwięcej w powiecie wejherowskim, gdzie zarejestrowano liczbę 127 przypadków, natomiast najmniej w powiecie człuchowskim, zaledwie 3 przypadki.

Czym jest Blue Monday? Tym mianem określa się trzeci poniedziałek stycznia. Samo określenie oznacza dosłownie "Niebieski Poniedziałek". Niebieski czyli w tym znaczeniu - smutny. O co chodzi w przeklętym poniedziałku i dlaczego chodzi konkretnie o trzeci poniedziałek w roku?

W czasie wojny, czy w okresie pokoju, ziemia jest zawsze w cenie. Nie zawsze jednak wiadomo, kiedy i co kupić, aby zysk był największy Sprawdziliśmy najlepsze trendy i mamy dobre wieści. Aby dziś zarobić naprawdę dużo na rynku nieruchomości, nie trzeba być wcale milionerem. Eksperci zajmujący się nieruchomościami mówią o rynku średnich inwestycji.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę pogody na najbliższe dwa dni. Według meteorologów, na Pomorzu będziemy musieli zmierzyć się przede wszystkim z silnymi i porywistymi wiatrami, wrócą również opady śniegu.

Rozsławiony w 2023 roku jacht motorowy Claudia z Gdańska przechodzi metamorfozę we Władysławowie. Wstępnie wyceniona na ok. pół miliona złotych jednostka stoi na brzegu i odkrywa swoje tajemnice przed jej nowym właścicielem. Adam Otrompka zapewnia, że "Claudia" znowu będzie pływać, choć pod innym imieniem. Jakim? Tego armator zdradzić nie chce. Najpierw jednak trzeba przywrócić jej dawny blask, a jacht pracy wymaga sporo. Znacznie więcej niż to było widać gołym okiem w Gdańsku.