Prasówka 25.02.2024 z całego tygodnia we Władysławowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Władysławowo, 25.02.2024. 18.02 - 24.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Niezwykła wyspa Herm jest jak europejskie Karaiby. Poczuj się jak w egzotycznym raju Wśród mnogości wysp, które kryją swoje tajemnice na kanałach La Manche, jedna wyłamuje się z szarych fal morza niczym egzotyczny klejnot. To Herm – maleńki, niezwykły fragment lądu, który, choć położony w Europie, wcale nie przypomina tego kontynentu. Złudzenie karaibskiego raju, zakaz ruchu samochodowego i atmosfera spokoju sprawiają, że to miejsce stanowi oazę od zgiełku codzienności. 📢 Niezwykła atrakcja, niezapomniane wrażenia. Pomorska Góra Piachu. Możesz tam wejść Pomorska Góra Piachu to ciekawe miejsce i nietypowa atrakcja turystyczna. Każdy może na nią wejść. Jest tylko mała wspinaczka, oczywiście morze piasku, no i niezapomniana wrażenia.

📢 "Łowca nastolatek" trafi na 15 lat do więzienia. Znany z Zatoki Sztuki Krystian W. został skazany przez sąd w Wejherowie Na 15 lat więzienia został skazany w czwartek Krystian W., określany przez media jako "łowca nastolatek", przez sąd w Wejherowie m.in. za przestępstwa seksualne wobec nastoletnich i nieletnich dziewcząt. Były szef Zatoki Sztuki w Sopocie – Marcin T. usłyszał wyrok 6 lat więzienia. Wyrok jest nieprawomocny.

Tygodniowa prasówka 25.02.2024: 18.02-24.02.2024 Władysławowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Narkotyki w Pucku. Kryminalny złapał 44-latka z mefedronem. Mężczyzna w szoku: "Nie wiem skąd się tu wziął!" Pucki policjant zatrzymał do kontroli 44-latka, bo ten mógł mieć przy sobie narkotyki: mefedron oraz marihuanę. - Mężczyzna tłumaczył policjantom, że nie wie, w jaki sposób narkotyki znalazły się w jego kieszeni - relacjonuje asp. szt. Joanna Samula-Gregorczyk.

📢 Kalendarz imprez i wydarzeń powiatu puckiego [czerwiec 2024 r.]: gdzie się wybrać, co zrobić, co zobaczyć? | LISTA WYDARZEŃ Co się będzie działo w czerwcu 2024 w powiecie puckim? Organizatorzy imprez w powiecie puckim nie zapominają o nas i nie pozwalają się nudzić. W ofercie są m.in. wydarzenia kulturalne, a także sportowe. Bez względu na pogodę - zawsze będzie coś ciekawego do zrobienia! Co robić w powiecie puckim w: Pucku, gminie Puck, gminie Kosakowo, gminie Władysławowo, gminie Krokowa, gminie Jastarnia, w Helu? Podpowiadamy! 📢 KWW Przedsiębiorcza Gmina we Władysławowie. Sołtysi Jastrzębiej Góry i Chłapowa oraz przewodnicząca osiedla kandydatami na radnych Wybory we Władysławowie. Szymon Redlin i Tomasz Otrompka z ekipą KWW Przedsiębiorca Gmina idą po mandaty radnych. Chcą wydłużyć sezon turystyczny, budować mieszkania młodym, zadbać o lepsze drogi i zapewnić całodobową karetkę pogotowia we Władysławowie.

📢 Tyle zarobią zawodowi żołnierze w 2024 roku! MON przedstawiło projekt rozporządzenia Wynagrodzenie żołnierzy istotnie wzrośnie. Na podstawie ustawy o obronie ojczyzny oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej wojskowi otrzymają o ok. 20 % większe uposażenie. Pensja żołnierzy zawodowych uzależniona jest od kilku czynników, w tym od posiadanego stopnia. Oto jak będą się kształtowały wynagrodzenia w 2024 roku. 📢 Wybory wójta gminy. Realizuje uchwały rady gminy i zarządza bieżącymi sprawami publicznymi Wybory wójta gminy to kluczowy moment, który decyduje o kierunkach rozwoju lokalnych społeczności. Wójt, jako organ wykonawczy gminy, pełni odpowiedzialność za realizację uchwał rady gminy i zarządzanie bieżącymi sprawami publicznymi. Proces wyborczy wójta jest bezpośredni i odbywa się w ramach głosowania tajnego, co zapewnia demokratyczny i transparentny wybór lidera. W niniejszym artykule skupimy się na przedstawieniu informacji, które pomogą zrozumieć, kto może kandydować na wójta, jak zgłaszać swoją kandydaturę oraz jakie zadania czekają na wójta po wyborze.

📢 Wybory do rady gminy. Fundament samorządności lokalnej Wybory do rady gminy to fundament samorządności lokalnej, pozwalający mieszkańcom na realny wpływ na decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. W Polsce, wybory te charakteryzują się powszechnością, co oznacza, że prawo do głosowania mają wszyscy pełnoletni obywatele zamieszkujący dany obszar. Równość wyborów gwarantuje, że każdy głos ma tę samą wartość, co podkreśla demokratyczny charakter procesu wyborczego. Bezpośredniość oznacza, że wyborcy osobiście wybierają swoich przedstawicieli, a tajność głosowania zapewnia wolność wyboru bez obaw o naciski czy konsekwencje. Te zasady są kluczowe dla zachowania poprawności procesu wyborczego i zaufania publicznego do instytucji samorządowych. 📢 Wybory rady powiatu. Głos mieszkańców na forum powiatu Radni powiatu odgrywają istotną rolę w samorządzie terytorialnym, będąc głosem mieszkańców i ich reprezentantami w organach powiatowych. Wybory radnych powiatu to ważne wydarzenie, które decyduje o kształcie lokalnej polityki i wpływa na rozwój regionu. Radni powiatu mają za zadanie nie tylko uchwalać ważne decyzje dotyczące zarządzania powiatem, ale również dbać o interesy mieszkańców, reagować na ich potrzeby i inicjować zmiany. Proces wyborczy radnych powiatu jest więc kluczowy dla demokracji lokalnej i ma bezpośredni wpływ na jakość życia społeczności.

📢 Trwa ogólnopolski protest rolników. Drogi na Pomorzu są blokowane! "Polskie zboże, to polska racja stanu!" 20 lutego 2024 roku w Polsce rozpoczął się centralny protest rolników. Blokady dróg, manifestacje pod urzędami i próby podjęcia rozmów z politykami rządu Donalda Tuska związane są z niekontrolowanym importem produktów spożywczych, głównie zboża, z Ukrainy. Jak podkreślają rolnicy, gra nie toczy się jedynie o to, aby mogli sprzedać swoje zbiory, ale również o to, aby do konsumentów w sklepach w Polsce trafiały przetworzone produkty zbożowe, mleczne i mięsne spełniające te same normy, które spełniać muszą protestujący.

📢 Mapa online protestów rolników w dniu 20 lutego 2024 roku. Sprawdź gdzie będą blokady 100 blokad i nawet 30 tysięcy ciągników na ulicach całej Polski.. Ogólnopolski protest rolników we wtorek 20 lutego 2024 r. spowoduje duże utrudnienia w ruchu w całym kraju.

📢 Mapa protestu rolników 20 lutego. Dziś kolejna seria strajków w Polsce w walce o przyszłość gospodarstw. Tu będą blokady Na wtorek 20 lutego 2024 r. rolnicy zapowiedzieli kolejną dużą akcję protestacyjną. - Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem - uważa rolnicza Solidarność. Indywidualni rolnicy, związki branżowe czy samorząd rolniczy podnoszą również niekorzystne dla producentów rolnych założenia unijnego Zielonego Ładu.

📢 Policjanci z Władysławowa kontra 43-latek z nożem. Mężczyzna próbował zabić swoją byłą partnerkę Areszt za awanturę w walentynki. Taką konsekwencję musi ponieść 43-letni mieszkaniec powiatu puckiego, który z nożem rzucił się na swoją byłą partnerkę. Mężczyzna terroryzował też rodzinę, a do tego siłą wtargnął do domu. Policjanci znaleźli go nad ranem.

📢 Policyjny pościg w Pucku z finałem w kanapie. 24-latek najpierw uciekał toyotą, potem piechotą. Był poszukiwany! 24-latek z powiatu puckiego nie zatrzymał się przed pucką drogówką podczas nocnej kontroli. Najpierw uciekał mundurowym toyotą, potem na piechotę, by skończyć w... kanapie kolegi. Jak się okazało, we krwi miał promile, a do tego czekało go zaległych 9 miesięcy odsiadki. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 18.02.2024: Władysławowo, 11.02-17.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Władysławowa Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Władysławowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.02 a 17.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pogrzeb Teresy Orczyk w Poznaniu. Uczestniczkę "Gogglebox. Przed telewizorem" żegnali najbliżsi. Zobacz zdjęcia”?

