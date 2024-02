KWW Przedsiębiorcza Gmina we Władysławowie. Sołtysi Jastrzębiej Góry i Chłapowa oraz przewodnicząca osiedla kandydatami na radnych

Roman Kużel, burmistrz Władysławowa ma konkurencję na wybory samorządowe 2024. Część mandatów jego ekipie chce odebrać KWW Przedsiębiorcza Gmina. To komitet, który w swoim składzie ma m.in. dwóch aktywnych sołtysów Chłapowa i Jastrzębiej Góry, czy przewodniczącą osiedla Władysławowo Śródmieście Bogusławę Budzisz. Samorządowcy do współpracy zaprosili przedstawicieli młodego i starszego pokolenia. Taki przekrój wiekowy ma sprawić, że sprawy wszystkich mieszkańców będą poruszane na forum rady miasta.

Sołtysi są najbliżej mieszkańców, po co więc zmieniać tę funkcję na mandat radnego całej gminy Władysławowo?

- Chciałbym mieć większy wpływ na to co będzie dalej realizowane w gminie, a zwłaszcza w naszej miejscowości - tłumaczy Tomasz Otrompka, sołtys Chłapowa. - Chcę też, by mieszkańcy wiedzieli, co się będzie działo w gminie. A uważam, że obecnie tego przekazu nie ma. Nie ma tych informacji, które zapadają na komisjach czy sesjach. Dlatego czas to naprawić.