Policjanci z Władysławowa kontra 43-latek z nożem. Mężczyzna próbował zabić była 40-letnią partnerkę Piotr Niemkiewicz

Areszt za awanturę w walentynki. Taką konsekwencję musi ponieść 43-letni mieszkaniec powiatu puckiego, który z nożem rzucił się na swoją byłą partnerkę. Mężczyzna terroryzował też rodzinę, a do tego siłą wtargnął do domu. Policjanci znaleźli go nad ranem.