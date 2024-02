Tygodniowy przegląd prasy 18.02.2024: Władysławowo, 11.02-17.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Władysławowa

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Obrazy, figurki, pierścionki, złoty stoper, stare gazety, porcelana, kryształy i wiele innych - antyczne przedmioty są dla kolekcjonerów warte majątek. Ich ceny w serwisie OLX są zaskakujące. Oto najdroższe antyki na sprzedaż w woj. pomorskim.

Środa Popielcowa w tym roku przypada w tym samym dniu, co święto zakochanych. Rozpoczyna ona Wielki Post, który jest czasem zadumy, modlitwy, pokuty, jałmużny i przygotowania się do uroczystych obchodów męki i zmartwychwstania Jezusa, czyli Wielkanocy. W tym dniu obowiązuje post ścisły, który oznacza wyrzeczenie się spożywania określonych pokarmów. Nie dotyczy on jednak wszystkich. Sprawdź, co można jeść w Środę Popielcową i kto nie musi przestrzegać postu.