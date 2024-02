Przegląd tygodnia z 11.02.2024 we Władysławowie. Najważniejsze wydarzenia od 4.02 do 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Za darmo na OLX: stojak na gitarę, smycz do kluczy, zestaw dupereli, gorset wyszczuplający, drzewa, słoma - to tylko niektóre rzeczy, jakie Polacy chcą oddać za darmo za pośrednictwem serwisu OLX. Niektóre są naprawdę zadziwiające. Ciekawe, czy te rzeczy znajdą nowych właścicieli? Zresztą zobaczcie sami w naszej galerii zdjęć.

Zaślubiny Polski z morzem w Pucku świętowane będą po raz 104. Do Pucka przyjechać mają przedstawiciele rządu: Władysław Kosiniak-Kamysz, Barbara Nowacka i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Na Starym Rynku pojawi się 104-metrowa flaga Polski, a z pokładu śmigłowca na wody Zatoki Puckiej zrzucona zostanie wiązanka kwiatów.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Stare monety i banknoty są w cenie. Kolekcjonerzy szukają ich w Polsce i zagranicą na różnych aukcjach i stronach. Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Sprawdziliśmy w serwisie OLX, jakie banknoty i monety są w sprzedaży i kosztują spore pieniądze. To nie tylko banknoty i monety z czasów PRL. W naszej galerii zdjęć znajdziesz konkretne ceny, jakich oczekują właściciele.

Przestępstwo czy wykroczenie? Ucieczka przed policją to zagadnienie, które precyzyjnie regulują przepisy. Skończyć może się nie tylko konsekwencjami finansowymi.

Biedronka kontra Lidl – walka trwa. Marketingowcy obu sieci robią wszystko, by pozyskać więcej klientów. Falę memów wywołały SMS-y do użytkowników aplikacji „moja Biedronka”. Lidl nie pozostał dłużny a internauci ruszyli do tworzenia memów.