Przegląd tygodnia z 4.02.2024 we Władysławowie. Najważniejsze wydarzenia od 28.01 do 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Władysławowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.01 a 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Elegancka Danuta Stenka, zjawiskowa Beata Ścibakówna i Liszowska w gorsecie eksponującym biust. Tak gwiazdy wyglądały na pokazie mody”?

Przegląd tygodnia: Władysławowo, 4.02.2024. 28.01 - 3.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Elegancka Danuta Stenka, zjawiskowa Beata Ścibakówna i Liszowska w gorsecie eksponującym biust. Tak gwiazdy wyglądały na pokazie mody W czwartek 1. lutego odbył się pokaz mody, a na nim tłumnie pojawiły się gwiazdy polskiego show-biznesu. Celebrytki dumnie prezentowały się na tzw. czerwonym dywanie i pokazały się w stylizacjach, które z powodzeniem może założyć każda z was. Szczególnie warte uwagi są kreacje dojrzałych pań. Danuta Stenka i Beata Ścibakówna w tym dniu wyglądały rewelacyjnie. 📢 Oto mężczyźni, którzy zaginęli na Pomorzu! Nikt nie wie, co się z nimi stało... Może kogoś rozpoznasz? Co roku w Polsce kolejne osoby uznaje się za zaginione, z wieloma z nich rodziny nie mają kontaktu już od wielu lat. Wśród zaginionych są także osoby z województwa pomorskiego. W poniższej galerii znajdziecie zaginionych mężczyzn z naszego regionu, z niektórymi z nich kontakt urwał się, gdy byli jeszcze nastolatkami lub dziećmi. Poszukiwaniem takich osób zajmuje się fundacja ITAKA, która realizuje swoją misję od 1999 roku. Może mijasz zaginioną osobę na ulicy lub spotkałeś ją w autobusie, tramwaju lub sklepie? Zajrzyj do naszej galerii, gdy kogoś rozpoznasz koniecznie skontaktuj się z fundacją ITAKA.

Tygodniowa prasówka 4.02.2024: 28.01-3.02.2024 Władysławowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Prasówka ze stycznia 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Władysławowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim”?

📢 Finał akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”. P&G i Fundacja Polsat stworzyli pokoje socjalne na oddziałach onkologicznych Dzięki wspólnym działaniom Procter & Gamble i Carrefour Polska na rzecz Fundacji Polsat we wrocławskim „Przylądku Nadziei” powstało 11 pokoi socjalnych. Skorzystają z nich rodzice i opiekunowie dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych za sprawą prowadzonej od maja akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”. Konsumenci mogli wesprzeć chore dzieci i ich opiekunów poprzez zakup produktów P&G w sklepach Carrefour. Część zysków z tych zakupów trafiła do Fundacji.

📢 Policjanci po pościgu zatrzymali sprawcę kradzieży pojazdu w Gdyni Policjanci z Chyloni zatrzymali po pościgu 26-letniego mieszkańca Gdańska po tym, jak ukradł samochód osobowy marki hyundai. Do kradzieży doszło na terenie Pucka, a około 22.45 funkcjonariusze zauważyli ten pojazd, którego kierowca jechał w kierunku ul. Morskiej w Gdyni. Mężczyzna został zatrzymany, za to przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. 📢 Rozszczelniony pojemnik z niebezpieczną substancją chemiczną na ul. Kontenerowej w Gdańsku! Na miejscu specjalna jednostka Jak poinformowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, na ul. Kontenerowej rozszczelnieniu uległ pojemnik z niebezpieczną substancją chemiczną. Na miejscu działają już strażacy, jedna poszkodowana osoba jest pod opieką medyków, sytuacja jest opanowana. 📢 Szczecin i Świnoujście wiatrowymi potęgami. Wre praca przy terminalu, a w Szczecinie ruszają specjalne szkolenia Świnoujście i Szczecin zaczynają wyrastać na morską potęgę na Bałtyku. W świnoujskim porcie pełną parą trwają prace przy terminalu instalacyjnym dla morskich farm wiatrowych, a w Szczecinie z kolei rusza program kształcenia najwyższej klasy fachowców dla sektora offshore wind.

📢 Horoskop na luty 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. W tym miesiącu wiele się wydarzy! 3 znaki zodiaku powinny uważać Horoskop na luty to przepowiednia na najbliższe 29 dni. Rok 2024 to tzw. przestępny, a to oznacza, że może się wiele wydarzyć. Kto odnajdzie miłość, kogo czeka rozstanie, komu sprzyjać będzie fortuna oraz jak ułożą się sprawy zawodowe. Tego wszystkiego dowiesz się z horoskopu miesięcznego na luty. 📢 Wybory samorządowe. Ruszyła kampania wyborcza W Dzienniku Ustaw ukazało się w poniedziałek wieczorem rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych na niedzielę 7 kwietnia. Znamy też daty rejestracji komitetów i zgłoszeń kandydatów. 📢 Tajemnicze i rzadkie zjawisko - zdumiewające lodowe włosy! Zobacz niezwykłe zdjęcia Anny Nideckiej Lodowe włosy to rzadkie i fascynujące zjawisko przyrodnicze, które można obserwować w polskich lasach. Te delikatne struktury przypominające watę cukrową czy kłębek puchu wzbudzają zdumienie i ciekawość obserwatorów. Zjawisko to nosi nazwę "Hair ice" (lód włosy) i polega na tworzeniu się specyficznie uformowanego lodu, przybierającego formę białych, delikatnych włosów. Pięknie to zjawisko na swoich zdjęciach uchwyciła mieszkanka powiatu kościerskiego - Anna Nidecka.

📢 Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 2023 roku. Do WIOŚ wpłynęło ponad 1700 wniosków o podjęcie interwencji W ubiegłym roku do WIOŚ w Gdańsku, wpłynęło 1725 wniosków o podjęcie interwencji. To jest o 775 wniosków więcej niż w 2022 roku! Przedstawiamy podsumowanie działań WIOŚ w 2023 roku. 📢 Imiona aniołów dla dzieci? Uważaj, niektóre są zakazane przez kościół! Zobacz, jakie anielskie imiona istnieją oraz co oznaczają Imiona aniołów mają długą historię i, w szczególności dla chrześcijan, głębokie znaczenie. Nic więc dziwnego, że są tak chętnie wybierane przez rodziców i nadawane pociechom. A jest w czym wybierać! Zobacz, jakie imiona aniołów, a właściwie archaniołów, występują w Biblii. Sprawdź też jakich, pozornie anielskich, imion Kościół Katolicki zakazuje.

📢 Ostrzeżenia przed wzrostami stanów wody w rzekach Wieprza i Reda Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia w związku z wezbraniem wód i przekroczeniem stanów ostrzegawczych w zlewni rzeki Wieprza od źródła do Bystrzenicy i zlewni Redy wydało w niedzielę Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni.

📢 Doda – Aquaria Tour w Gdańsku. To był ostatni taki koncert w jej karierze Doda zaprezentowała swój dream show w Gdańsku! Koncert odbył się w ERGO ARENIE 27 stycznia 2024 roku. Jak zapowiadała w wywiadach sama artystka, trasa Aquaria najprawdopodobniej jest ostatnią w jej karierze. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 28.01.2024: Władysławowo, 21.01-27.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Władysławowa Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Władysławowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.01 a 27.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „#DziurawyPuck. Dziesiątki dziur na ulicach stolicy powiatu puckiego. Urzędnicy proszą o wyrozumiałość, kierowcy skaczą po dziurach”?

📢 Zagadkowy Gdańsk! Cmentarz statków w Gdańsku. Znaleźliśmy kadłuby w lesie 15 kilometrów od morza. Bałtyk ich tu nie wyrzucił Kadłuby statków w Gdańsku Jasieniu znaleźliśmy w pobliskim lasku. Przy Parku przy Orlim Gnieździe leżą skorupy łodzi, które w niewyjaśnionych okolicznościach trafiły na ląd. To cmentarzysko czy składowisko odpadów w Gdańsku? Miejsce oddalone jest od brzegu o... kilkanaście kilometrów!

