Prasówka tygodniowa z 31.12.2023 we Władysławowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Czym jest phubbing? Ten nowy niepokojący trend panuje nie tylko wśród młodzieży. Prowadzi do samotności i stresu

Przegląd tygodnia: Władysławowo, 31.12.2023. 24.12 - 30.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Czym jest phubbing? Ten nowy niepokojący trend panuje nie tylko wśród młodzieży. Prowadzi do samotności i stresu Czy zdarzyło ci się chociaż raz zignorować partnera, przyjaciela albo dziecko zaglądając do telefonu? A może ty zostałeś w ten sposób zlekceważony przez kogoś podczas rozmowy? Jeśli tak, to znaczy, że zjawisko phubbingu nie jest ci obce. Zobacz, co dokładnie oznacza i jaki może mieć wpływ na twoje samopoczucie. 📢 W co ubrać się na domówkę na sylwestra? Inspiracje strojami Małgorzaty Kożuchowskiej, Katarzyny Cichopek i innych celebrytek Sylwester zbliża się wielkimi krokami. Niektórzy spędzą go na balu, inni w klubach bądź restauracjach, a jeszcze kolejni na imprezie z rodziną lub przyjaciółmi organizowanej w domu. Nawet jeśli zdecydowałaś się na tę ostatnią opcję, nie oznacza to, że musisz rezygnować z elegancji i stylu. Zobacz stylizacyjne podpowiedzi oraz stroje gwiazd, które mogą stać się inspiracją na tę wyjątkową noc.

📢 Helski kościół jak włoska grota. Napracowali się, ale było warto. Ten żłóbek u franciszkanów jest jednym z największych na Pomorzu Helski żłóbek w kościele parafii Bożego Ciała w Helu jest wyjątkowy. Bożonarodzeniowa szopka nawiązuje stylem do żłóbka wybudowanego 800 lat temu przez świętego Franciszka we włoskiej Umbrii. Część kościoła na Początku Polski zamieniła się we fragment miejscowości Greccio. Jak mówią franciszkanie z Helu - to prawdopodobnie największy żłóbek na Pomorzu. Tak wygląda.

Tygodniowa prasówka 31.12.2023: 24.12-30.12.2023 Władysławowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sztorm, wiatr, brak prądu i interwencje strażaków. Jak wygląda sytuacja na Pomorzu? IMGW dla całego województwa pomorskiego ogłosiło ostrzeżenie pierwszego stopnia, natomiast dla powiatów: puckiego, wejherowskiego, lęborskiego i słupskiego ostrzeżenie drugiego stopnia. Na morzu dalej jest sztorm, a wiatr osiąga w porywach do 115 km/h.

📢 Sztorm na Bałtyku nie ustępuje. MSPiR SAR przemieszcza jednostki, aby móc szybciej reagować w przypadku zagrożenia życia. Pracowite święta! Bez względu na warunki pogodowe ratownicy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR muszą być gotowi na to, by nieść pomoc wszystkim tym, którzy przekonali się o sile morza, ale także i innych akwenów. - Życie ludzkie tutaj jest najważniejsze, nie ma większej wartości - mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu" Sebastian Kluska, dyrektor MSPiR SAR. 📢 Strażacy interweniowali 225 razy w związku z wichurami w Boże Narodzenie. Ponad 2 tysiące odbiorców na Pomorzu nie ma prądu Strażacy interweniowali 225 razy w poniedziałek bożonarodzeniowy w związku z wichurami, które przechodzą nad Pomorzem. Nie było osób poszkodowanych - podała straż pożarna. Energa poinformowała, że 2,1 tys. odbiorców jest pozbawionych prądu w woj. pomorskim. Niektórzy bez prądu i ogrzewania są już czwarty dzień.

📢 Święta na Kaszubach owiane magią, wiarą w duchy przodków i nietypowymi potrawami [WIDEO] Kaszubi do Świąt Bożego Narodzenia przygotowują się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Zwiastuje to zapach suszonych grzybów i owoców oraz kiszonej kapusty i przyprawy piernikowej. Stół wigilijny musiał być suto zastawiony, bo w ciągu roku dawnym Kaszubom żyło się ciężko. Gdzie okiem sięgnąć tylko lasy, rzeki, jeziora i… pioch. Nic więc dziwnego, że dary przyrody królowały na stołach. I tak jest do dzisiaj. 📢 Dachowanie pojazdu w powiecie puckim. Niebezpieczny wypadek w wigilijny poranek Niebezpieczne zdarzenie drogowe miało miejsce w powiecie puckim w miejscowości Chłapowo. Tam około godziny 5:30 służby otrzymały informację o samochodzie, który leży na dachu. Okazało się, że w pojeździe nadal znajdował się nieprzytomny mężczyzna. 📢 Prasówka z całego tygodnia 24.12.2023 we Władysławowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Władysławowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Świąteczna magia w domach czytelników "Dziennika Bałtyckiego". Zobacz wyjątkowe zdjęcia choinek przystrojonych na Boże Narodzenie!”?

📢 Świąteczna magia w domach czytelników "Dziennika Bałtyckiego". Zobacz wyjątkowe zdjęcia choinek przystrojonych na Boże Narodzenie! Świąt Bożego Narodzenia nie można sobie wyobrazić bez wielu rzeczy. Jedną z nich jest choinka, zielone drzewko, które na dobre wpisało się w obraz końcówki grudnia w naszych domach. Niekiedy ubierana w noc poprzedzającą Wigilię, niekiedy właśnie 24 grudnia o poranku. Jak pokazali czytelnicy "Dziennika Bałtyckiego", na Pomorzu choinki ubrano i przygotowano wcześniej, co przy zimowej aurze dodatkowo wprowadza nas w świąteczny nastrój.

