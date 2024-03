Tygodniowy przegląd prasy 10.03.2024: Władysławowo, 3.03-9.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Władysławowa

To Polki w większości zarządzają domowym i rodzinnym budżetem. Tak uważa większość pań, a ponad połowa z nich faktycznie samodzielnie zarządza domowym budżetem. Jednak panie rozmowy o pieniądzach traktują jako krępujące. Inwestycje, czy spłata kredytu hipotecznego, to obszary tematyczne, w których nie czują się pewnie. Dane pokazują też, że wciąż istnieje wyraźna różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja kobiet na Pomorzu.

Zakupy nowego wielozadaniowego statku ratowniczego, sześciu innych jednostek, modernizacja działających statków oraz rozbudowa stacji ratowniczych nad morzem - to m.in. plany Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa do 2028 r. - informował podczas Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dyrektor SAR Sebastian Kluska.

Strażacy apelują - Stop Pożarom Traw! Każdego roku płoną tysiące hektarów, co ma dramatyczne skutki dla przyrody. Niestety zdarza się, że giną także ludzie.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wielkanoc 2024 coraz bliżej, a tuż przed nią Niedziela Palmowa. Co świętuje się tego dnia i skąd wzięła się jej charakterystyczna nazwa? Sprawdź!

Niedziela Palmowa coraz bliżej. To święto w Kościele katolickim, poczas którego święci się palmy i bierze udział w uroczystych procesjach. Jak zrobić palmę na Niedzielę Palmową? Jakich materiałów użyć? Sprawdźcie!

Oszustwo w powiecie puckim. 65-latka straciła ponad 1100 złotych, bo uwierzyła fikcyjnemu doradcy inwestycyjnemu. Wpłaciła mu 250 dolarów i to był ostatni raz, gdy widziała swoje pieniądze. Policjanci z Pucka apelują o rozsądek i ograniczone zaufanie, gdy nieznane osoby proszą nas o zainstalowanie internetowych aplikacji.

13-letnia uczennica z powiatu puckiego straciła ochotę do życia. - Podkreślała, że jest przezywana, czuje się samotna - mówi asp. szt. Joanna Samula-Gregorczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Uczennica doprowadzona na skraj poprosiła o pomoc rzecznika praw dziecka, a ten skontaktował się z mundurowymi. Interweniowała pucka policja.

Życzenia na Dzień Kobiet dla koleżanki, ale też przyjaciółki bądź innej bliskiej kobiety stanowią świetną okazję, by pokazać jej, jak wyjątkową jest dla nas osobą. Taki niewielki gest w formie liściku, SMS-a czy wiadomości wysłanej w komunikatorze internetowym z pewnością wywoła uśmiech i umili dzień. Zobacz przykładowe życzenia!

Specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni wydali ostrzeżenie na najbliższe dni dla całego województwa pomorskiego. Od środy, 6 marca, do piątku, 8 marca, należy nastawić się na przymrozki.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Władysławowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.02 a 2.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Andrzej Pecka kandydatem Wspólnej Drogi na prezydenta Gdańska. Chce fachowców w gdańskim magistracie ”?

Co się będzie działo w marcu 2024 w powiecie puckim? Organizatorzy imprez w powiecie puckim nie zapominają o nas i nie pozwalają się nudzić. W ofercie są m.in. wydarzenia kulturalne, a także sportowe. Bez względu na pogodę - zawsze będzie coś ciekawego do zrobienia! Co robić w powiecie puckim w: Pucku, gminie Puck, gminie Kosakowo, gminie Władysławowo, gminie Krokowa, gminie Jastarnia, w Helu? Podpowiadamy!