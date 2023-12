Prasówka z całego tygodnia 24.12.2023 we Władysławowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Władysławowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Świąteczna magia w domach czytelników "Dziennika Bałtyckiego". Zobacz wyjątkowe zdjęcia choinek przystrojonych na Boże Narodzenie!”?

Przegląd tygodnia: Władysławowo, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Świąteczna magia w domach czytelników "Dziennika Bałtyckiego". Zobacz wyjątkowe zdjęcia choinek przystrojonych na Boże Narodzenie! Świąt Bożego Narodzenia nie można sobie wyobrazić bez wielu rzeczy. Jedną z nich jest choinka, zielone drzewko, które na dobre wpisało się w obraz końcówki grudnia w naszych domach. Niekiedy ubierana w noc poprzedzającą Wigilię, niekiedy właśnie 24 grudnia o poranku. Jak pokazali czytelnicy "Dziennika Bałtyckiego", na Pomorzu choinki ubrano i przygotowano wcześniej, co przy zimowej aurze dodatkowo wprowadza nas w świąteczny nastrój. 📢 Tak kiedyś świętowano. Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe (ZDJĘCIA) Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe. Zobaczcie jak kiedyś świętowano wigilię Bożego Narodzenia. Zapraszamy do galerii zdjęć!

📢 Po 165 dniach Polski Kontyngent Wojskowy Czernicki wrócił do kraju Po 165 dniach spędzonych poza macierzystym portem do Polski wróciły okręty wchodzące w skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego "Czernicki 2023". Od lipca 2023 roku polscy marynarze działali pod flagą NATO podczas Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1, czyli tzw. "Tarczy Przeciwminowej Europy".

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Władysławowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Sobota spokojniejsza niż piątek, ale równie groźna. Porywisty wiatr i opady śniegu na Pomorzu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, który spodziewany jest w sobotę w części województwa pomorskiego. Prędkość wiatru w porywach może się sięgać 75 km/h.

📢 Niemal 400 interwencji straży pożarnej związanych z pogodą na Pomorzu. Wiatr nie odpuszcza, przed służbami kolejny trudny dzień W związku z wiatrem oraz opadami deszczu i śniegu, strażacy z woj. pomorskiego interweniowali w nocy i nad ranem 397 razy – podał w sobotę rano dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP. Najwięcej interwencji było w powiecie kartuskim. 📢 Wypuścili na wolność 280 ptaków, które Włoch nielegalnie przetrzymywał pod Puckiem. Pomogli im m.in. w ośrodku Ostoja | WIDEO Niecałe 300 z ok. 450 ptaków, które Włoch nielegalnie przetrzymywał w powiecie puckim, odzyskały wolność. Po obserwacjach i rehabilitacji w Pomorskim Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja zwierzęta odzyskały wolność. Wcześniej je zaobrączkowano. - To najpiękniejszy prezent, jaki mogli otrzymać na te święta policjanci - komentują mundurowi z Gdańska.

📢 Dworzec w Pucku otwarty dla pasażerów. Za ponad 11 milionów złotych budynek z 1928 roku odzyskał blask. I ma nocną iluminację Dworzec PKP w Pucku w końcu otwarty. Trwająca ponad dwa lata przebudowa oficjalnie zakończona i już pasażerowie mogą korzystać z gruntownie odnowionego budynku. Jak zmienił się dworzec w Pucku, w który wpompowany ponad 11,5 miliona złotych? Ceglana elewacja nocą jest podświetlana, a w środku mamy do dyspozycji nowoczesne i komfortowe wnętrza z detalami nawiązującymi do historycznego charakteru budynku. 📢 Ogłoszenie Burmistrza Władysławowa 📢 95 interwencji strażaków na Pomorzu. W powiecie słupskim zerwał się dach jednej ze szkół Łącznie 95 razy interweniowali strażacy w województwie pomorskim w związku z silnym wiatrem oraz opadami deszczu w nocy z czwartku (21.12) na piątek (22.12). Jeden przypadek dotyczył zerwanego dachu w jednej ze szkół w powiecie słupskim. Większość akcji dotyczyła przewróconych drzew i gałęzi oraz zalanych piwnic lub dróg.

📢 Dworzec w Helu odzyskał historyczny blask i stał się przyjemną przystanią dla wszystkich podróżnych Niewielki, historyczny, o konstrukcji szachulcowej, pochodzący z lat 20. XX wieku – dworzec Hel, bo o nim mowa, odzyskał historyczny blask i stał się przestrzenią przyjazną dla wszystkich podróżnych. Od dwóch dni korzystać mogą też z niego pasażerowie. Podróż z i na Półwysep Helski stała się teraz przyjemniejsza, a wspomnienia z pobytu na cyplu zyskały dodatkowy walor estetyczny. 📢 Nowy wspaniały świat Tuska [KOMENTARZ] „Przywrócenie ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej” właśnie się dokonało. Dzięki „silnym ludziom”, którzy - cytując za Nikodemem Dyzmą - „i w mordę mogą dać”, udało się w Polsce pogłębić demokrację i poszerzyć praworządność. Intensywny proces powrotu do rodziny europejskiej trwa.

📢 Świąteczny badminton we Władysławowie. Rodzinne Rakiety gry podwójne i Mikołajkowy Turniej dla dzieci, a z rakietą święty Mikołaj Władysławowo na sportowo przed świętami Bożego Narodzenia. Entuzjaści badmintona mieli okazję zagrać w turnieju „Rodzinne Rakiety gry podwójne” i w Mikołajkowym Turnieju dla dzieci”. - Frekwencja dopisała, a najmłodsi uczestnicy mieli okazję do spotkania i zagrania w gronie rodzinnym, do czego aktywnie włączył się też święty Mikołaj - mówi Zbigniew Czajka, trener UKS Bli 📢 Zakazane i dzikie Bieszczady. Tak było przez lata. Przed wojną tętniły życiem Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.

📢 Hobby, które pomaga. O tym, jak dwie młode Polki zbudowały chatbota, który rozpoznaje zaburzenia psychiczne i dopasowuje psychoterapeutów Patrycja Machno i Zofia Smoleń wyszły naprzeciw potrzebom psychologii i psychiatrii i zbudowały - jak same przyznają, trochę hobbystycznie, a trochę w ramach swojego startupu - chatbota, który rozpoznaje zaburzenia psychiczne i dopasowuje pacjentom psychoterapeutów, którzy mają największe doświadczenie w leczeniu rozpoznanych zaburzeń.

📢 Wyjątkowe ozdoby na Boże Narodzenie. Przedszkolaki z Małego Morza w Pucku zrobiły świąteczne stroiki dla podopiecznych Caritas w Pucku To nie będą zwykłe święta dla podopiecznych Caritas w Pucku! Wszystko za sprawą dzieci z Pozytywnego Przedszkola Małe Morze w Pucku. Maluchy, ze swoimi opiekunami i rodzicami, usiadły do stołów, sięgnęły po pomysły i stworzyły wyjątkowe stroiki na Boże Narodzenie. - Ozdoby trafią do naszych podopiecznych - mówi Małgorzata Markowska, koordynatorka grupy Caritas w Pucku.

