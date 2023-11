Przegląd tygodnia z 26.11.2023 we Władysławowie. Najważniejsze wydarzenia od 19.11 do 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Wielki gdański Jarmark Świąteczny to już tradycja. Niemal każde większe miasto w całej Polsce ma swoją wersję Jarmarku Bożonarodzeniowego, jednak ten w Gdańsku jest z pewnością jednym z najpiękniejszych i największych w Europie. Tegoroczny został oficjalnie otwarty 24 listopada i będziemy cieszyć się nim niemal do samych świąt.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nad północną Polskę nadciągnął niekorzystny front atmosferyczny. Silne wichury i opady deszczu ze śniegiem będą towarzyszyć nam przez kilka najbliższych dni. Na Bałtyku według prognoz IMGW siła wiatru w porywach może osiągnąć nawet 10 w skali Beauforta, co oznacza, że na morzu jego prędkość dojdzie aż do 102 km/h, a w porywach wiatr może nawet przekroczyć wskazywaną wartość!

Najbardziej pożądany płaszcz w PRL-u – chciała go mieć każda kobieta. W latach 90. kojarzył się z Europą Wschodnią. Projektanci mody już kilka razy się nim inspirowali i w tym sezonie znów po niego sięgają. To zimowe okrycie jest ciepłe i eleganckie, ale może być też noszone w luźniejszej wersji. Sprawdź, czy masz je w szafie.

Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Pucku, czyli świetna zabawa i jednocześnie zacięta - choć w dobrej atmosferze - rywalizacja pań z 25 kół gospodyń wiejskich z gmin Puck, Władysławowo i Krokowa. Gospodynie z powiatu puckiego współzawodnictwo mają we krwi, ale tym razem stawka była duża: awans do turnieju wojewódzkiego KGW w Żukowie. Ta sztuka udała się paniom z KGW z gminy Puck.

Turystyczny raj zamienił się w koszmar. Katastrofalne ulewy w Dominikanie, jednej z najpopularniejszych karaibskich destynacji, spowodowały śmierć co najmniej 20 osób. 13 tysięcy mieszkańców szuka schronienia w bezpieczniejszych regionach wyspy, a sytuacja określana jest jako najpoważniejsze w skutkach opady deszczu w historii kraju.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Władysławowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.11 a 18.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Specjalne wydarzenie w Pokemon GO już wkrótce. Co można zyskać podczas eventu Party Up? Zobacz, kiedy się odbędzie”?