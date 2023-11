Prasówka tygodniowa z 19.11.2023 we Władysławowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Władysławowo, 19.11.2023. 12.11 - 18.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim wydarzenia w Pokemon GO. Party Up! będzie następnym z nich i skupi się na celebrowaniu nowych Pokemonów oraz nagradzać będzie wspólną rozgrywkę z grupą znajomych. Zobacz, kiedy odbędzie się event oraz jakie atrakcje czekają na graczy w Pokemon GO.

Agata Kornhauser-Duda i jej stylizacje są inspiracją dla wielu dojrzałych kobiet. Pierwsza dama jest elegancka i stylowa, a jej kreacje zawsze są idealnie dopasowane do figury. Świetnie maskują niedoskonałości i pokazują to co w jej sylwetce jest najlepsze. Warto podpatrzeć co nosi żona prezydenta, która nie tylko zna się na modzie, ale także jest pod bacznym okiem wielu stylistów.