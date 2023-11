Przegląd tygodnia z 12.11.2023 we Władysławowie. Najważniejsze wydarzenia od 5.11 do 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Pech 38-letniego mieszkańca Jastarni, który poszukiwany był przez policjantów. Mężczyzna ukrywał się, by nie trafić do aresztu na 6 miesięcy. Gdy pokazał się publicznie, trafił na patrol policjantów z komisariatu w Juracie. Dalej sprawy potoczyły się szybko.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Już na koniec listopada Dolny Śląsk i Wrocław staną się stolicą piękna, a to za sprawą Gali Finałowej Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytuły Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji.

Ciepłe lato, łagodna jesień i ostatnie obfite opady deszczu sprawiły, że w lasach powiatu puckiego grzybów nie brakuje. Godzinna wyprawa do lasu sprawi, że do domu wrócisz z koszykiem pełnym m.in. pysznych i zdrowych podgrzybków. Gdzie i jakich grzybów szukać? Sprawdź!