Prasówka 7.01.2024 z całego tygodnia we Władysławowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Władysławowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.12 a 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wyglądał XIII Orszak Trzech Króli w Gdańsku. Tegorocznym hasłem jest „W jasełkach leży!””?

Przegląd tygodnia: Władysławowo, 7.01.2024. 31.12 - 6.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wyglądał XIII Orszak Trzech Króli w Gdańsku. Tegorocznym hasłem jest „W jasełkach leży!” 6 stycznia w 2024 roku wypadł w sobotę. Ulicami Gdańska przeszedł kolejny Orszak Trzech Króli, a jego hasłem było „W jasełkach leży!”. Tak wyglądał pochód w Gdańsku 2024 - zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Władysławowo zimą. Port i falochron w lodzie. Lód i śnieg stworzyły niesamowity klimat na dobre zdjęcia Władysławowo zachwyca zimą! Mroźna i słoneczna pogoda zachęca do spacerów m.in. po szerokich ośnieżonych plażach, ale to port we Władku jest miejscem, gdzie wędrują miłośnicy zimowej fotografii. Oblodzony falochron, latarnia u wejścia do portu, pokryty śniegiem mural Władysławowa... Tak powstają ikoniczne zdjęcia. Zobaczcie jak zimowe Władysławowo pokazała Agnieszka Arciszewska-Koziróg.

📢 Norki rzucane, podnoszone za ogony, przerażone i piszczące. Obrońcy zwierząt zawiadamiają o przemocy w pomorskich fermach norek Fundacja Viva! Akcja dla zwierząt zawiadomiła prokuraturę o przemocowych zachowaniach na dwóch fermach norek w województwie pomorskim. Na nagranych przez aktywistów filmach widać, jak zwierzęta są uderzane, rzucane, noszone za ogony, upychane w skrzyni ubojowej. Mają też być uśmiercane spalinami.

Tygodniowa prasówka 7.01.2024: 31.12-6.01.2024 Władysławowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Były wiceprezydent Gdańska oskarżony o przestępstwo seksualne wobec małoletniego 30 stycznia 2024 r. ma rozpocząć się przed gdańskim Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ proces byłego wiceprezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych Piotra K. Prokuratura oskarża go o seksualne wykorzystanie zależności wobec małoletniego.

📢 Zapowiadane jest gwałtowne wezbranie wód Bałtyku. Meteorolodzy ogłosili w tej sprawie alarm pierwszego stopnia Szykują się kolejne anomalia pogodowe na Pomorzu. Po mgle utrudniającej widoczność, a co za tym idzie jazdę samochodem, z jaką borykali się przedwczoraj kierowcy, oraz po nagłym ataku zimy i sporych opadach śniegu, tym razem czeka nas prawdopodobieństwo niebezpiecznego przybrania wody Morza Bałtyckiego. 📢 Po wizycie kominiarza sprawdź, czy wystawił ci e-protokół. To jedyna dopuszczalna forma! Zamówiłeś wizytę kominiarza? Sprawdź najpierw, czy może ci wystawić elektroniczne potwierdzenie przeglądu przewodów kominowych. Tradycyjne druki odeszły do lamusa. Teraz ważny jest tylko e-protokół. 📢 Marznące opady spowodowały duże opóźnienia pociągów. Są nowe informacje dla pasażerów Pogoda spowodowała duże utrudnienia w kursowaniu pociągów. Jak poinformował Karol Jakubowski, rzecznik prasowy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A, marznący deszcz spowodował od wczorajszego (03 stycznia) wieczora oblodzenie sieci trakcyjnej na odcinku między Nasielskiem a Działdowem na linii Warszawa – Gdańsk. Obecnie utrzymywany jest przejazd pociągów dalekobieżnych.

📢 Trudne warunki na pomorskich drogach. Intensywne opady śniegu w niektórych miejscach doprowadziły do paraliżu komunikacyjnego Na drogach wojewódzkich przeważa błoto pośniegowe i lokalna śliskość - poinformował Zarząd Dróg Wojewódzkich. Od godzin nocnych 3 stycznia na Pomorzu nie ustają opady śniegu. Silne opady, a wcześniej marznący deszcz spowodowały, że na drogach jest ślisko, zaś wiele tras stało się trudnymi do przejazdu. 📢 Pan Kleks przywitał uczestników przedpremierowego pokazu „Akademii Pana Kleksa” W Multikinie odbył się przedpremierowy pokaz filmu „Akademia Pana Kleksa”. Wydarzenie było magiczne i pełne wspaniałych emocji. Widzów przywitał Pan Kleks oraz Wilkusy.

📢 Wietnam na zimowe wakacje 2024. Idealne połączenie relaksu i orientalnej przygody Wakacje zimą 2024 w Wietnamie obiecują niezapomniane wrażenia dla każdego rodzaju turysty. Kraj ten, będący prawdziwym klejnotem Azji Południowo-Wschodniej, oferuje rozmaite atrakcje, zadowalając nawet najbardziej wymagających podróżników. Bez względu na to, czy marzysz o leniwym plażowaniu, fascynujących zwiedzaniu czy aktywnych wędrówkach – Wietnam ma to wszystko.

📢 5 europejskich miast, które w 2024 będą oblężone przez turystów. Lepiej tam nie jedź, jeśli nie lubisz tłoku! Miłośnicy podróżowania z pewnością są zadowoleni z rozpoczęcia nowego roku, bowiem przyniesie on nowe okazje do bliższych i dalszych wyjazdów. Ci z was, którzy pragną wypocząć w zacisznych zakątkach, w 2024 roku powinni unikać wojaży do tych 5 europejskich miast. Oto lokalizacje, które są spełnieniem koszmarów zwolenników spokoju. 📢 19-letni wandal z Władysławowa trafił do policyjnej celi. Zniszczył bmw i seata przy ul. Hryniewieckiego 19-letni wandal we Władysławowie słabo rozpoczął 2024 rok. Młody człowiek na ul. Hryniewieckiego zniszczył bmw i seata. Samochody skopał i urwał elementy wyposażenia. Jak się okazało, był pijany. Za nocne występki może surowo odpowiedzieć, gdyż czeka go nawet kilka lat odsiadki. Jak wpadł? M.in. dzięki szybkim informacjom, które trafiły do policjantów z Władysławowa.

📢 69-latka z powiatu puckiego zakochała się w brytyjskim żołnierzu. Płaciła mu za odrzutowiec, samochód i paliwo. Oszukał ją na ok. 75 tys. zł Zagraniczne internetowe oszustwo w nowym wydaniu. Ofiarą oszusta padła mieszkanka powiatu puckiego, która zakochała się w brytyjskim żołnierzu. Mężczyzna stacjonował w Somalii i chciał na Boże Narodzenie przyjechać do Polski, ale nie miał pieniędzy. 69-latka opłacała mu m.in. prywatny odrzutowiec, wynajęcie samochodów i paliwo. Straciła ok. 75 tys. zł

📢 Co zrobić z pieczarek? Oto najprostsze przepisy z popularnymi grzybami w roli głównej. Wybieraj spośród 5 dań i przekąsek Pieczarki to łatwo dostępne grzyby przez cały rok. Co więcej, z łatwością można uprawiać je samemu w chłodnym pomieszczaniu. Mając nadmiar pieczarek, można zastanawiać się, co z nich ugotować. Wybraliśmy 5 najlepszych dań, którymi nakarmisz całą rodzinę.

📢 7 postanowień noworocznych, w których realizacji pomogą nowe technologie Nowy rok to idealny moment, aby w pełni skupić się na zdrowiu i zadbać o swoje samopoczucie. Niestety, po pewnym czasie zaczyna brakować nam odpowiedniej motywacji. Coraz częściej jednak pomocną dłoń wyciąga do nas technologia. Przedstawiamy 7 postanowień noworocznych, a do każdego z nich dołączamy aplikacje, produkty technologiczne lub gadżety, które mogą znacząco pomóc w ich realizacji. 📢 Soczyste kotlety mielone z piekarnika na obiad. Robię go z fetą i świeżymi ziołami. Nie ma lepszego obiadu z indyka Mięso mielone z indyka nie musi być usmażone na patelni, ani panierowane w bułce tartej. Na szybki posiłek polecam zrobić kotlety mielone z piekarnika doprawione posiekaną natką pietruszki i listkami kolendry. Zamiast soli doprawiam je serem feta, który nadaje im intensywnego smaku i może przywodzić na myśl kuchnię grecką. Zobacz przepis na kotlety mielone z piekarnika z fetą.

📢 Prasówka z grudnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się we Władysławowie? Bądź na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Władysławowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Helski kościół jak włoska grota. Napracowali się, ale było warto. Ten żłóbek u franciszkanów jest jednym z największych na Pomorzu”?

📢 Sylwester na Pomorzu. Policjanci interweniowali ponad 1000 razy 38 kolizji, jeden wypadek i ponad tysiąc interwencji - tak pomorska policja podsumowała swoje działania podczas nocy sylwestrowej z niedzieli na poniedziałek, 1 stycznia. Co dość zaskakujące, policjanci nie odnotowali przypadków niewłaściwego obchodzenia się z pirotechniką. Najczęściej brali udział w akcjach związanych z zakłócaniem porządku publicznego. 📢 Bilans interwencji pomorskich strażaków. Wyjeżdżali do akcji 86 razy Sylwestrowa noc w województwie pomorskim była względnie spokojna dla straży pożarnej. Początek 2024 roku obył się bez żadnych większych zdarzeń, ale nie brakowało mniejszych interwencji. Strażacy najczęściej wyjeżdżali do płonących wiat i śmietników.

📢 Prasówka tygodniowa z 31.12.2023 we Władysławowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Władysławowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.12 a 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czym jest phubbing? Ten nowy niepokojący trend panuje nie tylko wśród młodzieży. Prowadzi do samotności i stresu”?

