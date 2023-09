Przegląd prasy z tygodnia 10.09.2023. Co działo się we Władysławowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Władysławowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.09 a 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „"Alkoholowa mapa Polski". W jakich województwach Polacy najczęściej kupują procentowe napoje? Jaki alkohol kupujemy?”?

Przegląd tygodnia: Władysławowo, 10.09.2023. 3.09 - 9.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 "Alkoholowa mapa Polski". W jakich województwach Polacy najczęściej kupują procentowe napoje? Jaki alkohol kupujemy? Alkohol towarzyszy Polakom przy wielu okazjach, od rodzinnych spotkań po celebrację sukcesów. Nowe badanie przeprowadzone przez ekspertów z aplikacji PanParagon pozwala nam zajrzeć głębiej w preferencje alkoholowe mieszkańców różnych regionów Polski. 📢 Festiwal Kultury Żydowskiej ZBLIŻENIA. Wyjątkowe koncerty zupełnie za darmo! "Festiwal ZBLIŻENIA to celebracja kultury, sztuki, współpracy, wsparcia i fenomenalnej artystycznej przygody". To już 11. edycja tego wyjątkowego festiwalu. Do 10 września potrwają spektakle, koncerty, warsztaty i wykłady. Wszystko całkowicie za darmo! Warto skorzystać. 📢 Zaczęli! W Gdańsku rozpoczęła się rywalizacja 600 zawodników 600 zawodników rozpoczęło rywalizację w 43 dyscyplinach podczas EuroSkills Gdańsk 2023. Podczas gdy oni rywalizują, przyglądają się im eksperci, a także tłumy odwiedzające wydarzenie

Dziemiany. Marcin P., lokalny działacz i trener jeździectwa skazany za wykorzystywanie seksualne kobiet Przed Sądem Rejonowym w Kościerzynie zapadł wyrok w sprawie Marcina P., trenera jeździectwa, organizatora obozów i lokalnego działacza. Mężczyzna został skazany za wykorzystywanie seksualne kobiet. Wyrok jest nieprawomocny.

📢 Oszust "na policjanta" zatrzymany w Gdańsku. Miał wyłudzić pieniądze od małżeństwa w Malborku. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań Pomorscy policjanci zatrzymali 22-latka z Pucka, który ma być zamieszany w oszustwo, do którego doszło pod koniec sierpnia w Malborku. Chodzi o wyłudzenie od 73-letniej kobiety 85 tys. zł metodą „na policjanta”. Mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu, ale to nie koniec sprawy. Niewykluczone, że mężczyzna ma związek z podobnymi wyłudzeniami, do których doszło na Pomorzu.

📢 Centrum Programowania Robotów Przemysłowych - Nowy kierunek edukacji technicznej 📢 Ten wzór to jeden z najmodniejszych trendów na jesień 2023. Zobacz, jak noszą go gwiazdy, w tym Małgorzata Rozenek i Joanna Racewicz Na grubych swetrach, dzianinowych sukienkach, kardiganach, T-shirtach, a nawet sukienkach i spodniach – ten wzór podbił serca projektantów mody, a następnie celebrytów. Widoczny jest na sklepowych półkach i ulicach dużych miast i nic w tym dziwnego, bo sprawdzi się na każdą okazję, a co więcej mogą go nosić zarówno młode dziewczyny, jak i dojrzałe kobiety. Zobacz, co to takiego!

📢 Okręt dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Nowy patrolowiec już w Gdańsku Morski Oddział Straży Granicznej wcieli wkrótce do służby nowoczesny patrolowiec. Jednostka, która nosi nr burtowy SG-301, przeszła ostatnią fazę prób morskich. Stanowił ją rejs ze stoczni we Francji do Gdańska. 📢 Mistrzowie Polski w klasach nieolimpijskich wyłonieni. Pełne emocji zawody w Pucku za nami! Trzy dni ścigania, bardzo dobre, ale i bardzo wymagające warunki wiatrowe i zwycięstwa faworytów – tak można podsumować Mistrzostwa Polski w żeglarskich klasach nieolimpijskich. Tak też regaty podsumował Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, który w Pucku obserwował rywalizację w 9 klasach regatowych, w których ścigało się prawie 450 zawodników. 📢 Przegląd tygodnia z 3.09.2023 we Władysławowie. Najważniejsze wydarzenia od 27.08 do 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Władysławowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 27.08 a 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „FAME MMA 19 na żywo: wyniki gali w Krakowie. Tańcula - Ferrari LIVE. Transmisja stream online”?

