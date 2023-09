Przegląd tygodnia z 3.09.2023 we Władysławowie. Najważniejsze wydarzenia od 27.08 do 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Władysławowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 27.08 a 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „FAME MMA 19 na żywo: wyniki gali w Krakowie. Tańcula - Ferrari LIVE. Transmisja stream online”?

Przegląd tygodnia: Władysławowo, 3.09.2023. 27.08 - 2.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 FAME MMA 19 na żywo: wyniki gali w Krakowie. Tańcula - Ferrari LIVE. Transmisja stream online Gala FAME MMA 19 na żywo odbyła się w sobotę, 2 września 2023 r. w Krakowie. Oto wyniki, sprawdź, kto walczył, kto wygrał w Tauron Arenie. Gwoździem programu walk celebrytów było starcie Arkadiusz Tańcula - Amadeusz "Ferrari” Roślik. Zobacz w galerii zdjęcia uczestników, link poniżej. 📢 Bieg charytatywny na pożegnanie wakacji. Gdańszczanie biegli dla Zosi Na zakończenie wakacji gdańszczanie oddali się działalności charytatywnej. Razem z przychodnią "Na Wzgórzu", parkrunem Gdańsk-Południe sobotnim rankiem pobiegli dla Zosi Marcinkowskiej - Królewny Śmieszki Zosi.

📢 Uroczystość na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu- pomnik Bohaterów Zaspa W 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Gdańsku odbyło się wiele uroczystości. Jedną z nich było spotkanie pod pomnikiem kolejarzy i celników z Szymankowa na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu w Gdańsku.

📢 Przegląd prasy z sierpnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się we Władysławowie? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Władysławowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Biesiada Bretlingowa we Władysławowie. Na plaży pokazali jak kiedyś pracowali kaszubscy rybacy. Poczęstowali jajecznicą ze szprotami"?

📢 Dożynki wojewódzkie w Szemudzie 2023. Trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy na Pomorzu Zwycięzców konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy poznamy na dożynkach wojewódzkich w Szemudzie, ale wciąż można zgłaszać swoje kandydatury. Jednak, aby móc to zrobić, najpierw należy spełnić odpowiednie kryteria m.in. co do rozmiaru czy choćby samej konstrukcji wieńca. W galerii możecie zobaczyć zdjęcia z dożynek w gminie Szemud z poprzednich lat. 📢 Kolejne zmiany związane z budową Węzła Karwiny. Czeka nas wzmożenie korków? Ze wzmożeniem i tak już wyjątkowo dotkliwych korków na ul. Chwaszczyńskiej i Wielkopolskiej w Gdyni liczyć muszą się od 4 września mieszkańcy miasta. Związane jest to z kolejną zmianą w organizacji ruchu przy okazji budowy Węzła Karwiny. 📢 Tanie last minute we wrześniu. Najlepsze oferty biur podróży dla tych, którzy wkrótce planują wybrać się na urlop Lato w Polsce powoli dobiega końca. Nie oznacza to jednak, że nie znajdziecie go w innych krajach! Jeśli nie macie jeszcze ochoty na rozstanie z najcieplejszą porą roku, wybierzcie się na urlop we wrześniu. Oto lista najtańszych ofert last minute – propozycje największych biur podróży w kraju są naprawdę interesujące.

📢 Taki dzień na drogach nie zdarza się często. Policja komentuje We wtorek 29 sierpnia, mimo niekorzystnej w wielu regionach Polski pogody, wpływającej zarówno na warunki drogowe jak też samopoczucie kierowców, policjanci nie odnotowali ani jednej ofiary śmiertelnej - przekazał PAP nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. Dodał, że liczba wypadków drogowych i ich ofiar z roku na rok spada.

📢 Łeba: Ukrył samochód elektryczny pod namiotem i ładował z ryczałtowego przyłącza. Wyleciał z kempingu, zemścił się opinią w sieci Biwakujący na jednym z łebskich kempingów wymyślił, jak oszczędzić na ładowaniu swojej tesli. Samochód wstawił do... namiotu i podpiął do przyłącza, za które płaci się na polu kempingowym ryczałtem. Jest to zabronione regulaminem kempingu, który do tego oferuje przyłącza do ładowania „elektryków”. Nie mieszczące się w namiocie, wystające auto szybko zostało zauważone przez pracowników pola, rodzina biwakowiczów – wyrzucona. Zemścili się negatywną opinia w internecie, stwierdzając, że pracownicy zaglądają do namiotów pod nieobecność biwakujących.

📢 Karambol 6 aut na obwodnicy w Gdyni. 8-km korek w kierunku Chyloni. Służby zalecają omijanie trasy 6 aut osobowych zderzyło się na obwodnicy Trójmiasta między Karwinami a Chwarznem w kierunku Chyloni. Lekko poturbowana jest jedna osoba. Utworzył się 8-kilometrowy korek. O 9:00 został odblokowany jeden pas ruchu. Służby zalecają objazd, usuwanie skutków może potrwać do 10:30. 📢 Biesiada Bretlingowa we Władysławowie. Na plaży pokazali jak kiedyś pracowali kaszubscy rybacy. Poczęstowali jajecznicą ze szprotami Biesiada Bretlingowa we Władysławowie to druga plenerowa impreza w powiecie puckim, gdzie gospodarze tego terenu pokazują rybackie rzemiosło, dają posmakować dania z kaszubskiej kuchni i opowiadają o swojej historii. We Władysławowie rybnym bohaterem imprezy były szproty, choć nie zabrakło również fląder. 📢 Mural księdza Jana Kaczkowskiego w Sopocie. "Johnny" uwieczniony na ścianie rodzinnej kamienicy! Ksiądz Jan Kaczkowski radośnie wygląda z okna rodzinnego budynku w Sopocie. Jak to możliwe? Wszystko dzięki muralowi przedstawiającemu "Johnn'ego" przy alei Niepodległości 769. Widzieliście już wyjątkowy malunek w Sopocie? Zobaczcie zdjęcia!

