Przegląd prasy z sierpnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się we Władysławowie?

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z miesiąca? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Władysławowa czytali w ostatnim miesiącu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Władysławowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Biesiada Bretlingowa we Władysławowie. Na plaży pokazali jak kiedyś pracowali kaszubscy rybacy. Poczęstowali jajecznicą ze szprotami”?

Przegląd sierpnia 2023 we Władysławowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Biesiada Bretlingowa we Władysławowie. Na plaży pokazali jak kiedyś pracowali kaszubscy rybacy. Poczęstowali jajecznicą ze szprotami Biesiada Bretlingowa we Władysławowie to druga plenerowa impreza w powiecie puckim, gdzie gospodarze tego terenu pokazują rybackie rzemiosło, dają posmakować dania z kaszubskiej kuchni i opowiadają o swojej historii. We Władysławowie rybnym bohaterem imprezy były szproty, choć nie zabrakło również fląder. 📢 Mural księdza Jana Kaczkowskiego w Sopocie. "Johnny" uwieczniony na ścianie rodzinnej kamienicy! Ksiądz Jan Kaczkowski radośnie wygląda z okna rodzinnego budynku w Sopocie. Jak to możliwe? Wszystko dzięki muralowi przedstawiającemu "Johnn'ego" przy alei Niepodległości 769. Widzieliście już wyjątkowy malunek w Sopocie? Zobaczcie zdjęcia!

📢 To oni nie płacą na własne dzieci w powiecie puckim i wejherowskim! Tych alimenciarzy szuka policja. To aktualna lista osób z listem gończym To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci! Zobacz, kogo poszukuje pomorska policja. Wśród nich są mieszkańcy Pucka, Władysławowa, Smolna, Wejherowa czy Rumi. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęcia? Zgłoś to na adres: poszukiw[email protected] lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112.

Prasówka wrzesień Władysławowo: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Władysławowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Bałtycki Maraton Brzegiem Morza na Półwyspie Helskim już w sobotę. To trzynasta edycja tego wydarzenia Już w sobotę, 26 sierpnia, zawodniczki i zawodnicy staną do rywalizacji w trzynastej edycji Bałtyckiego Maratonu Brzegiem Morza. Impreza tradycyjnie rozegrana zostanie na Półwyspie Helskim.

📢 Muzeum Żeglarstwa Polskiego powstanie we Władysławowie. Podpisano list intencyjny w sprawie jego budowy O tym, że żeglarstwo stanowi ogromną część polskiego dziedzictwa narodowego pokazują nie tylko sukcesy polskich żeglarzy, nie tylko jednostki, które dumnie reprezentują Polskę, ale także plany związane z budową Muzeum Żeglarstwa Polskiego, a to już wkrótce powstanie we Władysławowie. Zdanie to podziela również prof. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, który przyznał, że żeglarstwo to bardzo ważna dziedzina, nie tylko sportu, ale także życia, wychowania morskiego. 📢 Przegląd tygodnia z 20.08.2023 we Władysławowie. Najważniejsze wydarzenia od 13.08 do 19.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Władysławowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 13.08 a 19.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielki finał Pucharu i mistrzostw Polski w kitesurfingu i wingfoilu zostanie rozegrany w Rewie”?

📢 Wielki finał Pucharu i mistrzostw Polski w kitesurfingu i wingfoilu zostanie rozegrany w Rewie W ostatni weekend wakacji odbędą się finałowe zawody Kite Cup 2023. Sportowe zmagania wyłonią nie tylko nowych mistrzów Polski w kitesurfingu i wingfoilu, ale również zwycięzców Pucharu Polski. Dodatkowo organizatorzy przeprowadzą mistrzostwa Polski Instruktorów Polskiego Stowarzyszenia Wing. Zawody zostaną rozegrane w dniach 25-27 sierpnia w Rewie. 📢 Tak nocą wygląda marina w Pucku. Żeglarska przystań stanie się popularniejsza niż molo w Pucku? Zobacz nocne ZDJĘCIA Pucka marina ma przyciągać żeglarzy i motorowodniaków, ale jest też magnesem dla turystów. Dla samych pucczan też stała się nową atrakcją i miejscem rodzinnych spacerów. Marina wpadłą też w oko amatorom fotografii. Będzie popularniejsza niż molo w Pucku?

📢 Trzy kąpieliska zamknięte z powodu zakwitu sinic. Najcieplejszy dzień wakacji 2023 r i problemy z kąpielą w Bałtyku We wtorek w południe zamknięte są trzy pomorskie kąpieliska: w powiatach kartuskim, chojnickim i słupskim. W pozostałych kąpieliskach w woj. pomorskim nie stwierdzono zakwitu sinic.

📢 Kulinarna Bitwa Regionów województwa pomorskiego. W Swarożynie zwyciężyła "Kościerska Chata" | WIDEO, ZDJĘCIA W niedzielę w Swarożynie odbył się etap wojewódzki kulinarnego konkursu "Bitwa Regionów". Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały smaczne, ale zarazem i tradycyjne potrawy. W województwie pomorskim zwyciężyło Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne "Kościerska Chata", które jesienią weźmie udział w finale krajowym. 📢 Sztorm na Bałtyku. Potęga natury uderza w wejście do portu Darłowo. Zobacz ZDJĘCIA. One robią wrażenie Sztormowy Bałtyk jet groźny. Mieliśmy okazję to zobaczyć podczas sierpniowej nawałnicy. Szkwał uderzył w wejście naszego portu z potężną siłą. Respekt Bałtyk! Pamiętajcie, w czasie burzy nie wchodzimy w takie miejsca, bo... Zobaczcie sami! Sztorm na Bałtyku pokazuje prawdziwą potęgę żywiołu! Niech te zdjęcia będą przestrogą. 📢 Pożar w powiecie puckim. Płonął domek holenderski W nocy z piątku (11.08) na sobotę (12.08) we wsie Karwieńskie Błoto Drugie doszło do pożaru. Na miejsce zostali zadysponowani strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwi oraz Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. Ogniem zajął się domek holenderski, ale okazało się, że dało się go opanować za pomocą gaśnicy.

📢 Jest wyrok sądu w sprawie Natalia Nitek-Płażyńska kontra Hans G. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał w czwartek, 10 sierpnia, wyrok w sprawie cywilnej Natalia Nitek-Płażyńska kontra Hans G. Po częściowo uwzględnionej kasacji sędziowie orzekli, że Niemiec ma przeprosić byłą pracowniczkę w siedzibie firmy, a zadośćuczynienie wyniesie 50 tys. zł. Nitek-Płażyńska nie musi przepraszać Hansa G.

📢 Pucki Dzień Kapra (wakacje 2023). Żywa lekcja historii, potyczka na plaży, szanty i dużo placków ziemniaczanych | WIDEO, ZDJĘCIA Pucki Dzień Kapra, czyli wakacje z historią nad Zatoką Pucką. Na wodzie i na plaży, ale też na placu zabaw. Kaperska brać rozeszła się po mieście i zapewniła sporo rozrywki mieszkańcom i turystom. - Puck ma piękną kaperską historię - mówi Krzysztof Kucharski z Garnizonu Gdańsk, który zadbał o inscenizację bitwy między ludźmi morza. Jak bronił się Puck przed Szwedami? Zobaczcie.

📢 Cztery osoby tonęły w Bałtyku. Jedna nie żyje, druga jest poszukiwana. Akcje SAR na Półwyspie Helskim Do kolejnych tragedii doszło dziś, w niedzielę 6 sierpnia, na Bałtyku. Mimo ostrzeżeń przed kąpielą po południu w morzu w okolicach Jastarni utonął 54-letni mężczyzna. Poszukiwania kolejnego w pobliskiej Kuźnicy, który zaginął w morskiej toni, nie powiodły się.

📢 Tragedia nad morzem. W Jastarni w woj. pomorskim utonął 54-letni mężczyzna W niedzielę po południu nad polskim morzem doszło do tragedii. Na jednej z niestrzeżonych plaż w Jastarni wyciągnięto z wody 54-latka. Akcja reanimacyjna nie przyniosła skutku. 📢 Przegląd tygodnia z 6.08.2023 we Władysławowie. Najważniejsze wydarzenia od 30.07 do 5.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Władysławowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.07 a 5.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Niepełnosprawność nie oznacza braku zdolności do pracy. Czym różni się niepełnosprawność od niezdolności do pracy? ZUS odpowiada”?

