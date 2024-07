Prasówka z czerwca 2024. Sprawdź, co działo się we Władysławowie. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Władysławowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Do Pucka płynęli na odpust świętych Piotra i Pawła. To Morska Pielgrzymka Rybacka. Modlitwa na Zatoce Puckiej i msza u stóp zabytkowej fary”?

Przegląd czerwca 2024 we Władysławowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Do Pucka płynęli na odpust świętych Piotra i Pawła. To Morska Pielgrzymka Rybacka. Modlitwa na Zatoce Puckiej i msza u stóp zabytkowej fary Morska Pielgrzymka Rybaków to religijne wydarzenie, które dla Pucka jest też turystycznym magnesem dla pierwszych wakacyjnych gości. Barwna wyprawa rybaków na pokładach kutrów na odpust świętych apostołów Piotra i Pawła w Pucku w tym roku różniła się od wcześniejszych edycji. I nie chodzi tylko o ok. 1,5-godzinne opóźnienie. 📢 Potężna burza w w województwie pomorskim. Ponad 350 interwencji straży pożarnej Prawdziwe urwanie chmury na Pomorzu. Już w godzinach porannych mieszkańcy województwa pomorskiego otrzymali informację z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o zbliżającej się nawałnicy. Obecnie straż pożarna interweniowała ponad 350 razy, możemy się spodziewać, że z upływem czasu liczba ta będzie rosnąć. Na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych.

📢 W Chałupach i na Półwyspie Helskim gaz już płynie oficjalnie. Uroczyście otworzyli kurek gazowy, a G.EN. Operator szuka chętnych Mają gaz ziemny na Półwyspie Helskim. W Chałupach właśnie otwarto kurek gazowy. To symboliczny koniec budowy gazociągu z Władysławowa do Juraty. - Jesteśmy przekonani, że to wydarzenie będzie kolejnym krokiem w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców - podkreślają przedstawciele G.EN. Operator.

Prasówka lipiec Władysławowo: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Władysławowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Anita Sawicka jako jedyna z Pomorza w finale Miss Polonia 2024! Czy dziewczyna zdobędzie koronę? Anita Sawicka będzie reprezentować woj. pomorskie w finale konkursu Miss Polonia 2024. W tym roku wybory Najpiękniejszej Polki obchodzą 95-lecie istnienia. Podczas gali finałowej swoje wdzięki zaprezentują 24 kandydatki. W czyje ręce trafi bursztynowa korona?

📢 To już oficjalne. Michał Kowalski (PiS) z powiatu puckiego został posłem z powiatu puckiego. Uroczyste zaprzysiężenie w Sejmie Michał Kowalski z Prawa i Sprawiedliwości oficjalnie jest już posłem ziemi puckiej. Dziś w Sejmie RP złożył oficjalne ślubowanie. - Obiecałem rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu - relacjonuje nowy parlamentarzysta z powiatu puckiego. 📢 Sinice na trójmiejskich kąpieliskach. Bezpiecznie na razie tylko na Stogach Sinice powróciły jeszcze przed sezonem plażowym i już zaczynają dawać się we znaki. W środę, 26 czerwca, zamknięto prawie wszystkie trójmiejskie kąpieliska właśnie z powodu zakwitów. Czerwonej flagi na razie nie zobaczyliśmy tylko na Stogach. Na całej reszcie strzeżonych kąpielisk obowiązuje obecnie zakaz wchodzenia do wody. 📢 Wypadek w Celbowie. Wbił się na drogę i staranował volkswagena. Jadąca nim kobieta trafiła do szpitala Wypadek w Celbowie spowodowany przez 44-latka, który chciał się włączyć do ruchu na DW 216. Mężczyzna źle wybrał moment i chwilę później uderzył w 51-latkę jadącą volkswagenem. Jej auto uderzyło w lampę. Kobieta trafiła do szpitala.

📢 Wypadek w Wierzchucinie. Samochód rozbił się na drzewie. Kierowca i dwoje dzieci w szpitalu. Policja wyjaśnia przyczyny Kraksa samochodu w Wierzchucinie na ul. Abrahama. Jadący w kierunku Słuchowo 43-letni kierowca z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Ucierpiał on i dwójka dzieci w wieku 10 i 12 lat. Cała trójka trafiła do szpitala. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Wybieramy "Miss Polonia Naszemiasto.pl 2024". Poznaj wszystkie kandydatki i zagłosuj na swoją faworytkę! Gala Miss Polonia 2024 zbliża się wielkimi krokami. Już 28 czerwca poznamy zwyciężczynię, która włoży na głowę wspaniałą koronę i przez najbliższy rok będzie szczycić się mianem królowej piękności. Także nasi czytelnicy mają w tym roku szansę aktywnie uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu i nagrodzić swoją faworytkę - jedna spośród kandydatek otrzyma w piątek tytuł "Miss Polonia Naszemiasto.pl 2024"! Poznajcie wszystkie finalistki i wybierzcie z nami tę najpiękniejszą. Zapraszamy do udziału w głosowaniu.

📢 Wakacje w Pucku. Kto wystąpi w sezonie 2024? Oto muzyczne gwiazdy na lato 2024 w Pucku. Te weekendy rezerwuj na koncerty Muzyczne wakacje w Pucku, czyli jakie koncerty odbędą się nad Zatoką Pucką w lato 2024? Wiemy już, jakie gwiazdy i zespoły zobaczymy w Pucku. Będzie trochę rapu i metalu oraz dużo inej muzyki. Jakie weekendy rezerwować na wakacyjne koncerty w Pucku? 📢 Plaża we Władysławowie to najbardziej imprezowe miejsce na Wybrzeżu? A Jastrzębia Góra to raj dla instagramerów. Ruszył konkurs Travelist Znamy najciekawsze plaże w Polsce, które sprawdzili i prześwietlili eksperci z Magazynu Travelist. Wytypowane przez nich lokalizacje teraz powalczą o tytuł Plaży Roku w jednej z pięciu kategorii. Wśród nominowanych jest m.in. polski Dubaj, plaża we Władysławowie, czy Piaski na Mierzi Wiślanej. Instagramerom wpadła w oko m.in. Jastrzębia Góra i Gdańsk Stogi oraz plaża w Sopocie.

📢 Przegląd tygodnia z 23.06.2024 we Władysławowie. Najważniejsze wydarzenia od 16.06 do 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Władysławowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.06 a 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ulewna sobota w całym województwie. 42 interwencje strażaków na Pomorzu”? 📢 Święcenia diakonów w archikatedrze oliwskiej. Teraz będą służyć w pomorskich parafiach Pięciu duchownych przystąpiło do święceń diakonatu. To studenci V roku Gdańskiego Seminarium Duchownego, którzy zostali właśnie posłani do pracy w parafiach na Pomorzu. Święceń w archikatedrze oliwskiej udzielał biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej, Wiesław Szlachetka.

📢 Niezapomniana podróż finalistek Miss Polonia po Mazowszu Finalistki konkursu Miss Polonia 2024 miały niezwykłą okazję zwiedzić cztery malownicze i pełne tradycji lokalizacje na Mazowszu. Każdy z punktów wycieczki dostarczył im niezapomniane wrażenia i głębsze zrozumienie polskiej kultury oraz tradycji.

📢 Tragedia w Gnieżdżewie. Pociąg potrącił mężczyznę, który wszedł na tory. Policja sprawdza kim była ofiara kolejowego wypadku Tragiczny wypadek na trach kolejowych w Gnieżdżewie. Do zdarzenia doszło nocą , ok. godz. 22. - Pieszy wszedł na tory i został potrącony przez nadjeżdżający pociąg. Zginął na miejscu - mówi asp. szt. Joanna Samula-Gregorczyk z Komendy Powiatowej Policji w Pucku.

📢 Wakacyjna atrakcja nad Bałtykiem zacznie działać od piątku. Kaszubski Zakątek znajdziemy przy ul. Morskiej we Władysławowie Wakacyjna atrakcja Władysławowa rusza w piątek na ul. Morskiej. Kaszubski Zakątek będzie tętnił życiem. - Nie zabraknie stoisk z regionalnym rękodziełem, kuchnią kaszubską, występów na scenie, tańca i śpiewu, konkursów z nagrodami - wyliczają w Urzędzie Miejskim we Władysławowie. 📢 Finalistki Miss Polski 2024 w pięknych strojach kąpielowych! Ich letnia sesja to hit! Już za dwa tygodnie poznamy najpiękniejszą kobietę w Polsce. Przed nami finał konkursu Miss Polski. Teraz kandydatki wystąpiły w strojach kąpielowych, a ich wakacyjna, pełna słońca sesja zachwyca! Poznajcie wyjątkowe kobiety i poczujcie klimat lata.

