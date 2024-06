To już oficjalne. Michał Kowalski (PiS) z powiatu puckiego został posłem z powiatu puckiego. Uroczyste zaprzysiężenie w Sejmie

Michał Kowalski w środę 26 czerwca 2024 roku oficjalnie został posłem na Sejm RP

Przypomnijmy, że Michał Kowalski startował z listy Prawa i Sprawiedliwości. Do Sejmu dostał się niedawno, po wyborach do... Parlamentu Europejskiego. To właśnie w wyniku czerwcowej elekcji do Brukseli pojechał poseł Piotr Müller, którego miejsce zajął polityk z powiatu puckiego.

Nowy poseł z okręgu gdyńskiego na Pomorzu chce się zająć przede wszystkim sprawami związanymi z energetyką.

- Bedą mi bliskie sprawy Pomorza, ale nade wszystko będę spierał szybką budowę elektrowni jądrowej w powiecie wejherowskim, bo tylko ta inwestycja zapewni nam energetyczną niezależność - deklaruje Michał Kowalski.