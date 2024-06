Wakacje we Władysławowie. Kto wystąpi w sezonie 2024? Oto muzyczne gwiazdy na lato 2024 we Władku, Jastrzębiej Górze i Karwi

Lato w gminie Władysławowo to zawsze szansa na dobry i aktywny wypoczynek, ale także darmową rozrywkę. Organizatorzy wakacyjnego wypoczynku dbają o to, by oferta podczas wakacyjnego była naprawdę szeroka. Dla aktywnych są szkółki windsurfingu czy kitesurfingu, dla miłośników zabawy dyskoteki na plaży, rodzinne festyny.

Dla tych, którzy szukają lokalnego kolorytu - kaszubskie zabawy z regionalną muzyką, kuchnią i występami. Z kolei na miłośników Morza Bałtyckiego i leniwego wypoczynku czekają piaszczyte plaże we Władysławowie, Karwi, czy Chałupach.

Jednak przed przyjazdem na lato do Władysławowa znakomita większość gości i mieszkańców sprawdza kalendarz wakacyjnych imprez, w którym szczególną uwagę poświęca koncertom. To darmowe muzyczne występy są jednym z silniejszych magnesów, które przyciągają letników!