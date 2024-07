Atrakcja turystyczna nad morzem, którą pokochali Czesi. Muzeum Motyli we Władysławowie ma już 25 lat

Muzeum Motyli we Władysławowie. Ćwierć wieku turystycznej atrakcji nad Bałtykiem

Dziś to ok. 100 gablot entomologicznych, mnóstwo ciekawostek ze świata owadów i przede wszystkim rozrastająca się z roku na rok kolekcja czasem fascynujących, a czasem przerażających egzemplarzy świata małej fauny. Idealny i obowiązkowy punkt dla wszystkich, którzy chcą w trakcie wakacji na Pomorzu spędzić ekscytujące chwile.

Goście, są goście we Władysławowie!

Muzeum Motyli we Władysławowie ruszyło trochę przez przypadek, bo pan Tomasz dostał olbrzymią kolekcję motyli i owadów. I choć były zachwycające, świetne, kolorowe, można było wpatrywać się w nie godzinami, to oprócz tego niewiele więcej się działo. Inspiracją okazał się program o amerykańskich kolekcjonerach i prywatnych muzeach, które powstają w domach.

- Oczywiście zachwyciłem się pomysłem, zacząłem szukać miejsca i to znalazło się w wieży Domu Rybaka , najbardziej charakterystycznego budynku we Władysławowie - opowiada Tomasz Falkiewicz. - Kłopot w tym, że było już dość późno, bo do wakacji zostały zaledwie dwa miesiące, a pracy było mnóstwo.

Niezrażony niczym pasjonat dwoił się i troił, by Muzeum Motyli otworzyć zgodnie z projektem. Wszystko powstawało w głębokiej tajemnicy przed rodziną. Tak na trzecie piętro wieży we Władysławowie trafiły gabloty, gałęzie i konary, a na podłodze zaległa przyczepka piasku morskiego.

Czesi nad Bałtykiem. Władysławowo kusi piaskiem, plażą i motylami

- Gromadzę je od lat, by uatrakcyjnić to moje małe muzeum - przyznaje Tomasz Falkiewicz. - Jestem szczęśliwy, że udało nam się stworzyć tak piękny obiekt we Władysławowie, który cieszy się uznaniem przede wszystkim turystów. Dziękuję burmistrzowi Władysławowa i władzom samorządowym, że pozwalają nam kontynuować nasz projekt w Domu Rybaka. Dziś muzeum działa przez okrągły rok, a od dwóch lat coraz większą grupę gości stanowią turyści z zagranicy. Co ciekawe, najliczniejsi wśród nich są Czesi.

I na nich muzeum we Władku oraz filia w Łebie są przygotowane. Bo na gości czekają przewodniki po wystawie w wersji online, które można pobrać po zeskanowaniu kodu QR.

