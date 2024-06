Przegląd tygodnia z 23.06.2024 we Władysławowie. Najważniejsze wydarzenia od 16.06 do 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Władysławowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.06 a 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ulewna sobota w całym województwie. 42 interwencje strażaków na Pomorzu”?

📢 Ulewna sobota w całym województwie. 42 interwencje strażaków na Pomorzu Od północy w sobotę, 22 czerwca, do godziny 15:00 strażacy byli wzywani do interwencji aż 42 razy w województwie pomorskim. Wszystkie te działania i wyjazdy miały związek z usuwaniem skutków opadów i silnych porywów wiatru. Najgorsza sytuacja była w powiatach słupskim i nowodworskim. 📢 Tajemnicza posiadłość w środku lasu. Została porzucona lata temu. Na początku ludzie bali się tego miejsca Rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska ponad dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. To ten sam inwestor, co w słynnych Łapalicach. Zobaczcie zdjęcia i film z Postołowa.

📢 Niezapomniana podróż finalistek Miss Polonia po Mazowszu Finalistki konkursu Miss Polonia 2024 miały niezwykłą okazję zwiedzić cztery malownicze i pełne tradycji lokalizacje na Mazowszu. Każdy z punktów wycieczki dostarczył im niezapomniane wrażenia i głębsze zrozumienie polskiej kultury oraz tradycji.

📢 Hamulce. Jakie są objawy przegrzanych klocków hamulcowych? Lato jest czasem, gdzie objawy przegrzanych klocków hamulcowych mogą spotkać nas w podróży. Specjaliści marki Steinhof podpowiadają, jak tych błędów unikać oraz co zrobić, gdy dojdzie do takiej sytuacji.

📢 Tomasz Karolak i Kacper Kruszewski mają wiele wspólnego. Sprawdź, co łączy obu tych mężczyzn. Nie spodziewalibyście się tego! Tomasz Karolak i Kacper Kuszewski to panowie, którzy dobrze są znani w polskim show-biznesie. Okazuje się, że oprócz rozpoznawalności, łączy ich także wiele innych rzeczy. Ciekawi jesteście, co to takiego? Będziecie zdziwieni.

📢 Masz talent? Pokaż go w wakacje nad morzem. We Władysławowie rusza Otwarta Scena Artystyczna. Tak możesz się zgłosić Wakacyjna gratka we Władysławowie. Lubisz tańczyć, śpiewać czy recytować? I kochasz publiczność? Pędź nad morze, bo w wakacje rusza Otwarta Scena Artystyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. - Ta scena jest dla Ciebie - zachęcają w Stowarzyszeniu Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy.

📢 Tragedia w Gnieżdżewie. Pociąg potrącił mężczyznę, który wszedł na tory. Policja sprawdza kim była ofiara kolejowego wypadku Tragiczny wypadek na trach kolejowych w Gnieżdżewie. Do zdarzenia doszło nocą , ok. godz. 22. - Pieszy wszedł na tory i został potrącony przez nadjeżdżający pociąg. Zginął na miejscu - mówi asp. szt. Joanna Samula-Gregorczyk z Komendy Powiatowej Policji w Pucku. 📢 Wakacyjna atrakcja nad Bałtykiem zacznie działać od piątku. Kaszubski Zakątek znajdziemy przy ul. Morskiej we Władysławowie Wakacyjna atrakcja Władysławowa rusza w piątek na ul. Morskiej. Kaszubski Zakątek będzie tętnił życiem. - Nie zabraknie stoisk z regionalnym rękodziełem, kuchnią kaszubską, występów na scenie, tańca i śpiewu, konkursów z nagrodami - wyliczają w Urzędzie Miejskim we Władysławowie.

📢 Finalistki Miss Polski 2024 w pięknych strojach kąpielowych! Ich letnia sesja to hit! Już za dwa tygodnie poznamy najpiękniejszą kobietę w Polsce. Przed nami finał konkursu Miss Polski. Teraz kandydatki wystąpiły w strojach kąpielowych, a ich wakacyjna, pełna słońca sesja zachwyca! Poznajcie wyjątkowe kobiety i poczujcie klimat lata. 📢 Bałtyk wyrzucił martwego wieloryba? Zobaczcie sami, co wydarzyło się na plaży w Helu! Bałtyk wyrzucił ciało wieloryba na brzeg? Takie zdjęcie podsyłają sobie ludzie odpoczywający na Helu. Co się stało z wielkim ssakiem? Sprawdziliśmy w morskiej stacji Fokarium im. Krzysztofa Skóry. 📢 XXV Światowy Zjazd Kaszubów. Zobacz program imprezy. Gwiazdą wieczoru będzie Sara James W sobotę, 6 lipca 2024 r. w Kościerzynie odbędzie się XXV Światowy Zjazd Kaszubów - wielkie święto kaszubskiej kultury, tradycji i języka. Przybędą na niego tysiące Kaszubów z różnych zakątków Pomorza, Polski i świata.

📢 Pomorze przyciąga turystów. Zapowiada się turystyczny boom w lipcu i sierpniu! Pomorze działa jak magnes na turystów z Polski i zagranicy. Nasz region chętnie odwiedzają Skandynawowie, którzy wyprzedzili Niemców. W czołówce są także Brytyjczycy. Jednak nie wszędzie wakacje zapowiadają się optymistycznie. Trudności może przeżywać w tym roku branża agroturystyczna. 📢 Krzyś, Azalia, Robi i wielu innych przyjaciół czeka na szczęśliwy dom. Poznajcie te urocze psy ze schroniska w Kościerzynie Futrzaści przyjaciele ze schroniska w Kościerzynie czekają na nowy dom. Z pewnością wypełnią go radością i przyjaźnią na całe życie. Poznajcie psy, które można adoptować. Być może jest wśród nich Twój nowy domownik? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak wyglądają najwierniejsi, czworonożni przyjaciele. 📢 Sezon grzybowy 2024 rozpoczęty. W lasach pojawiły się borowiki Zaczęło się! Znacznie szybciej niż w latach minionych. Sezon grzybowy 2024 można uważać za otwarty. Kto teraz wybierze się do lasu z pustym koszykiem nie wróci.

📢 Ułatwienie na maturze 2025. MEN wycofuje się z wcześniejszych ustaleń. Duże zmiany w systemie oświaty Warunek, by do zdania matury potrzebne było przynajmniej 30 proc. punktów z egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym miał wejść w życie w roku szkolnym 2024/2025. Tak się jednak nie stanie. W MEN trwają prace nad projektem nowelizacji, który zakładałby odłożenie o kolejne dwa lata szkolne tego wymogu. To jednak nie koniec zapowiadanych zmian. 📢 W Dębogórach autobus zderzył się z osobówką. Jedna osoba w ciężkim stanie. Droga nr 220 jest zablokowana W Dębogórach w gm. Kościerzyna doszło do wypadku autobusu z samochodem osobowym marki Dacia Logan. Ze wstępnych informacji wynika, że są dwie osoby poszkodowane, w tym jedna w ciężkim stanie. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

