Prasówka z całego tygodnia 30.06.2024 we Władysławowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

28 czerwca odbył się wielki finał Miss Polonia 2024. Tytuł najpiękniejszej Polki, a także nagroda pieniężna w wysokości 50 tysięcy złotych, voucher edukacyjny na 10 tys. zł oraz suknia trafiły do Mai Klajdy - kandydatki pochodzącej z Łęcznej w woj. lubelskim. Wydarzenie jak zwykle cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony publiczności. Nic dziwnego - to najstarszy i najbardziej prestiżowy tego typu konkurs w Polsce. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotogalerię.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Mają gaz ziemny na Półwyspie Helskim. W Chałupach właśnie otwarto kurek gazowy. To symboliczny koniec budowy gazociągu z Władysławowa do Juraty. - Jesteśmy przekonani, że to wydarzenie będzie kolejnym krokiem w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców - podkreślają przedstawciele G.EN. Operator.

Michał Kowalski z Prawa i Sprawiedliwości oficjalnie jest już posłem ziemi puckiej. Dziś w Sejmie RP złożył oficjalne ślubowanie. - Obiecałem rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu - relacjonuje nowy parlamentarzysta z powiatu puckiego.

Sinice powróciły jeszcze przed sezonem plażowym i już zaczynają dawać się we znaki. W środę, 26 czerwca, zamknięto prawie wszystkie trójmiejskie kąpieliska właśnie z powodu zakwitów. Czerwonej flagi na razie nie zobaczyliśmy tylko na Stogach. Na całej reszcie strzeżonych kąpielisk obowiązuje obecnie zakaz wchodzenia do wody.