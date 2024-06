Tygodniowy przegląd prasy 16.06.2024: Władysławowo, 9.06-15.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Władysławowa

Ponad 30 poszkodowanych w zderzeniu busa z autobusem miejskim pod Wejherowem. W akcję zaangażowano służby z całego powiatu wejherowskiego, a także m.in. z Pucka, Gdyni i Gdańska. Grupa K9 Wojsk Obrony Terytorialnej prowadziła też poszukiwania w okolicznych lasach. To wszystko na szczęście tylko ćwiczenia - ratownicy, strażacy, policjanci i żołnierze uczestniczyli we wspólnym szkoleniu na wypadek katastrofy w ruchu drogowym.

W piątek (14.06.2024) blokada drogi w Darzlubiu. Mieszkańcy zamkną ją dla ruchu dwa razy w ciągu dnia. Ta drastyczna forma to próba zwrócenia uwagi na źle wykonany remont drogi powiatowej 1440G. Z utrudnieniami muszą się liczyć m.in. ci, którzy jadą do Wejherowa, Pucka, Władysławowa lub Lęborka.

Specjalnie wyróżnienie dla policjanta z Pucka, który naraził swoje życie podczas pożaru restauracji we Władysławowie. Aspirant Przemysław Patelczyk z objętego ogniem budynku wyniósł butle z gazem, by nie dopuścić do tragedii. Za jego postawę dostał teraz nagrodę od zawodowych strażaków z Pucka. - Gratulujemy wyróżnienia i bohaterskiej postawy! - komentuje asp. szt. Joanna Samula-Gregorczyk z Komendy Powiatowej Policji w Pucku.

Obywatelskie zatrzymanie nietrzeźwego kierowcy w powiecie puckim. Do 3 lat pozbawienia wolności grozi 60-latkowi, który wsiadł za kierownicę auta, odpalił silnik i przysnął. Nim to zrobił, wypił sporo alkoholu. - Zauważony przez przechodniów został ujęty i przekazany policjantom - mówi asp. szt. Joanna Samula-Gregorczyk z Komendy Powiatowej Policji w Pucku.

Remont drogi na ulicy Gdyńskiej w Mostach to bez wątpienia inwestycja ważna i potrzebna. To główna arteria miejscowości, łącząca ją z sąsiednią Redą, a przy niej znajdują się ważne dla okolicznych mieszkańców punkty. W trakcie prac doszło jednak do pomyłki i to dość wyraźnej, ponieważ na środku jezdni wyrósł... słup.