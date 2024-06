Przegląd tygodnia z 2.06.2024 we Władysławowie. Najważniejsze wydarzenia od 26.05 do 1.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Władysławowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.05 a 1.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Prasówka z maja 2024. Sprawdź, co działo się we Władysławowie. Czy jesteś na bieżąco?”?

Tygodniowa prasówka 2.06.2024: 26.05-1.06.2024 Władysławowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dożywocie za zabójstwo rodziców. Jest wyrok w głośnej sprawie 20-latka Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał 20-letniego mężczyznę na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo rodziców. Doszło do tego w marcu 2022 roku w Suchym Dworze w powiecie puckim. Wyrok jest nieprawomocny.

📢 Drużyna Łebcza wygrywa Mistrzostwa Gminy Puck w Streetballu 2024. Koszykarskie podium też dla Mieroszyna i Strzelna Tylko 11 straconych koszy i 34 celne, to bilans drużyny Łebcza, która wygrała Mistrzostwa Gminy Puck w Streetballu 2024. Zawody w trzyosobową koszykówkę rozegrano w Gnieżdżewie, a podium wywalczyły też sportowe ekipy Mieorszyna i Strzelna. 📢 Safari nad Bałtykiem. W Wiciu ryś upolował... Turyści robią zdjęcia, jak w Afryce Pani Małgorzata Sokalska, emerytowany nauczyciel biologii wykonała serię zdjęć przy użyciu teleobiektywu dnia 29.05.2024r o godz ok 7.30. Widać na nich rysia, który upolował samca sarny. Zdjęcia wykonano nad Bałtykiem w miejscowości Wicie - gm. Darłowo, woj. zachodniopomorskie. Tadeusz Lewandowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Sławno mówi, że sporo jest sygnałów dotyczących bytności rysia i przyrównuje niektóre sytuacje do afrykańskiego safari, ale nad Bałtykiem.

📢 Ceny paliw w długi czerwcowy weekend zaskakują. Ile kosztuje średnio benzyna, olej napędowy, LPG? Przełom maja i czerwca jest niezwykle interesujący pod względem cen paliw. Być może to ostatni dzwonek na tanie zatankowanie auta. Rynek właśnie przygotowuje się do decyzji państw OPEC+ dotyczącej limitów wydobycia surowca. Niektórzy obniżają ceny, inni uruchamiają akcje promocyjne. 📢 Długi weekend tuż, tuż. Jaka pogoda na Boże Ciało 2024? Prognozy nie cieszą, może być burzowo i deszczowo Po udanej majówce pora na kolejny długi weekend. Tym razem w związku z Bożym Ciałem, które w tym roku wypada 30 maja. Jaka będzie pogoda? Czy można spodziewać się upałów? 📢 Oszuści oferują pracę. Nie dajcie się nabrać! Szukasz pracy? Uważaj na podejrzanych pracodawców. Firma CybreRescue alarmuje o tym, że oszuści rozsyłają fałszywe oferty pracy na Telegramie. Ich celem jest wyłudzenie pieniędzy lub danych osobistych od nieświadomych ofiar.

📢 Oferta sieci handlowych na Dzień Dziecka 2024. Same hity w Biedronce, Lidlu i Pepco. Co kupimy i ile wydamy na Dzień Dziecka? Sieci handlowe prześcigają się w promocjach i specjalnych ofertach z okazji Dnia Dziecka 2024. W tym tygodniu kupimy między innymi zabawki z dużymi upustami. Co proponują Biedronka, Lidl i Pepco na 1 czerwca? 📢 W powiecie puckim ruszył sportowy projekt Mam Talent. Klif Chłapowo szuka kolarskich mistrzów. We Władysławowie padały rekordy szybkości Ruszył program Mam Talent w powiecie puckim. To akcja klubu Klif Chłapowo, który szuka kolarskich talentów nad Zatoką Pucką. Ekipa Klifu odwiedzać będzie szkoły oraz przedszkola i zmuszać dzieci do sporego wysiłku. - Chcemy, by młodzi pokazali swoje możliwości - mówi Darek Marzejon, prezes KS Klif Chłapowo.

📢 Akcja policji w szkole we Władysławowie i na pikniku w Kosakowie. Mundurowi przed wakacjami odwiedzają młodych. Cel jest jasny Bezpieczne wakacje w powiecie puckim - policjanci zadbali o to, by młodzi ludzie wiedzieli, jak unikać zagrożenia. Także aktywnie, bo rozegrali mecz siatkówki. We Władysławowie i Kosakowie mundurowi spotkali się z uczniami i ich opiekunami. - Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zależy w dużym stopniu od nas samych - mówi , oficer prasowy . 📢 Wypadek w Zielonej Wsi na drodze wojewódzkiej 221. Ciężarówka zderzyła się czołowo ze skodą. Kierowca w ciężkim stanie W Zielonej Wsi w gminie Nowa Karczma doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 221. Samochód ciężarowy omijał autobus i zderzył się czołowo ze skodą. Jedna osoba w ciężkim stanie została śmigłowcem przetransportowana do szpitala. Na drodze występują utrudnienia.

📢 19-latek w porsche od mamy pędził przez Łebcz. Na liczniku miał 108 km/h. Gdańszczanin stracił prawko, dostał 13 punktów karnych i mandat Utratą prawa jazdy zakończyła się przejażdżka 19-latka z Gdańska, którego pucka drogówka przyłapała w Łebczu. Młody kierowca dostał auto od mamy, a od policjantów mandat na 1500 złotych i 13 punktów karnych. - Drogi to nie tor wyścigowy - mówi , oficer prasowy 📢 Wakacje to czas największych festiwali muzycznych. Tyle trzeba zapłacić za koncerty największych gwiazd. Jest drogo? Latem odbywają się popularne festiwale muzyczne, na polskich scenach występują również światowe gwiazdy. Bilety na wiele z tych koncertów są jeszcze dostępne, jednak nawet koncerty, które planowane są na końcówkę lata, mogą mocno nadwyrężyć nasz budżet, zwłaszcza jeśli planujemy wybrać się na więcej niż jeden. W wakacje 2024 w Polsce wystąpią m.in. Sting, Metallica, czy Justin Timberlake. Ile trzeba wydać, żeby usłyszeć i zobaczyć ich na żywo?

📢 Używane auta elektryczne. Kiedy i jakie dopłaty z KPO? Rząd zmienia taktykę w sprawie podatku od aut spalinowych. Zamiast „karania” kierowców za jazdę samochodami napędzanymi tradycyjnymi paliwami, postanowił zachęcać do zakupu pojazdów elektrycznych, również tych z rynku wtórnego. 📢 Dodatkowe połączenia od PKS Gdynia na wakacje. „Diabelska” linia 666 do Helu nie wróci Przewoźnik PKS Gdynia uruchomi dodatkowe połączenia w okresie wakacji letnich. Od 22 czerwca do 1 września sezonowe kursy będą dowoziły pasażerów do nadmorskich miejscowości. Legendarny kurs 666 do Helu ponownie zastąpi linia 669. 📢 Zaczynają się 3. Gdańskie Dni Kaszubskie. Co w tym roku przygotowali organizatorzy? Na przełomie maja i czerwca (od 27 maja do 7 czerwca 2024 r.) mieszkańcy Pomorza i przybyli do Gdańska goście będą mieć okazję obcowania z kulturą i tradycją Kaszubów. W programie m.in.: filmy, spektakl, warsztaty śpiewu, wykład o języku kaszubskim, Jarmark Kaszubski i Kaszëbë Music Festival.

