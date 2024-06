Prasówka z maja 2024. Sprawdź, co działo się we Władysławowie. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Władysławowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Safari nad Bałtykiem. W Wiciu ryś upolował... Turyści robią zdjęcia, jak w Afryce”?

Przegląd maja 2024 we Władysławowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Safari nad Bałtykiem. W Wiciu ryś upolował... Turyści robią zdjęcia, jak w Afryce Pani Małgorzata Sokalska, emerytowany nauczyciel biologii wykonała serię zdjęć przy użyciu teleobiektywu dnia 29.05.2024r o godz ok 7.30. Widać na nich rysia, który upolował samca sarny. Zdjęcia wykonano nad Bałtykiem w miejscowości Wicie - gm. Darłowo, woj. zachodniopomorskie. Tadeusz Lewandowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Sławno mówi, że sporo jest sygnałów dotyczących bytności rysia i przyrównuje niektóre sytuacje do afrykańskiego safari, ale nad Bałtykiem. 📢 Akcja policji w szkole we Władysławowie i na pikniku w Kosakowie. Mundurowi przed wakacjami odwiedzają młodych. Cel jest jasny Bezpieczne wakacje w powiecie puckim - policjanci zadbali o to, by młodzi ludzie wiedzieli, jak unikać zagrożenia. Także aktywnie, bo rozegrali mecz siatkówki. We Władysławowie i Kosakowie mundurowi spotkali się z uczniami i ich opiekunami. - Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zależy w dużym stopniu od nas samych - mówi , oficer prasowy .

📢 Używane auta elektryczne. Kiedy i jakie dopłaty z KPO? Rząd zmienia taktykę w sprawie podatku od aut spalinowych. Zamiast „karania” kierowców za jazdę samochodami napędzanymi tradycyjnymi paliwami, postanowił zachęcać do zakupu pojazdów elektrycznych, również tych z rynku wtórnego.

Prasówka czerwiec Władysławowo: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Władysławowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kalendarz imprez i wydarzeń powiatu puckiego [czerwiec 2024 roku]: gdzie się wybrać, co zrobić, co zobaczyć? | LISTA WYDARZEŃ Co się będzie działo w marcu 2024 w powiecie puckim? Organizatorzy imprez w powiecie puckim nie zapominają o nas i nie pozwalają się nudzić. W ofercie są m.in. wydarzenia kulturalne, a także sportowe. Bez względu na pogodę - zawsze będzie coś ciekawego do zrobienia! Co robić w powiecie puckim w: Pucku, gminie Puck, gminie Kosakowo, gminie Władysławowo, gminie Krokowa, gminie Jastarnia, w Helu? Podpowiadamy!

📢 Dzień Dziecka w Pucku. Zaprasza Caritas Puck i parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Będzie się działo! Dzień Dziecka na wesoło i aktywnie. Tak będzie przy sali Mario w Pucku w sobotę 1 czerwca. Na wspólną zabawę na świeżym powietrzu zapraszają Caritas Puck oraz parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku. 📢 Policjant wynosił butle z gazem z płonącej restauracji. Heroiczna akcja we Władysławowie Policjant z puckiej komendy jadąc ulicami Władysławowa zauważył ogień rozprzestrzeniający się ogień nad jedną z restauracji, a dzięki jego szybkiej reakcji nikomu nic się nie stało. Do zdarzenia doszło we wtorek, 22 maja. Funkcjonariusz narażał własne życie decyzją o wynoszeniu potencjalnie niebezpiecznych butli z płonącego budynku. 📢 Nielegalne składowisko odpadów w powiecie puckim. 57-latka ze Starzyna może zapłacić pół miliona złotych kary. Akcja policji i WIOŚ Gdańsk Pół miliona złotych kary dla mieszkanki Starzyna i 5 lat pozbawienia wolności za nielegalnie składowanie gruzu, opon i innych odpadów na terenie gminy Puck. To kara, która może czekać 57-latkę namierzoną przez funkcjonariusza z Zespołu dw. z Przestępczością Gospodarczą Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pucku i pracownicków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

📢 Pożar restauracji we Władysławowie. Gasi go osiem zastępów straży pożarnej Do zdarzenia doszło we Władysławowie we wtorek, 21 maja. W jednej z restauracji na ulicy Siedleckiego wybuchł pożar. Na miejscu znajduje się osiem zastępów straży pożarnej. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Działania strażaków nadal trwają. 📢 Weekend Bożego Ciała w Jastarni. Dzień Dziecka i potańcówka w Parku Miejskim Nie zabraknie atrakcji w długi weekend w czerwcu w Jastarni. Na Półwyspie Helskim będzie można wziąć udział w obchodach Bożego Ciała, a potem w planach m.in. potańcówka w Parku Miejskim w Jastarni oraz Dzień Dziecka. Będzie się działo!

📢 Hel na archiwalnych zdjęciach. Widoki, dzięki którym ożyją wspomnienia o dawnych wakacjach Półwysep Helski i zlokalizowane na nim miasto Hel to od lat letnia ostoja miłośników wakacji nad morzem. Dziś podróżują tam szczególnie chętnie amatorzy sportów wodnych, ale... jak było kiedyś? Archiwalne zdjęcia obudzą w tobie poczucie nostalgii i sprawią, że zaplanujesz tegoroczny wypoczynek nad Bałtykiem.

📢 Anna Miotk-Czajka, badmintonistka UKS Bliza Władysławowo z potrójnym złotem na turnieju krajowym w Miastku Bardziej udanego powrotu do rywalizacji turniejowej nie mogła sobie wymarzyć Anna Miotk-Czajka – badmintonistka UKS Bliza Władysławowo. Trzy złote medale po ponad półrocznej przerwie od sportu. - To jest hattrick na miarę prawdziwej mistrzyni - komentuje trener Zbigniew Czajka. 📢 Wyjątkowe atrakcje na Dzień Dziecka 2024. Jedziesz z rodziną w góry? Koniecznie odwiedź te miejsca W 2024 roku święto wszystkich dzieci łączy się z długim weekendem, co stwarza idealne warunki na wycieczkę w góry. Na jakie atrakcje z okazji Dnia Dziecka mogą liczyć najmłodsi? Polskie Koleje Linowe przygotowały kilka ciekawych wydarzeń, których nie możesz przegapić podczas podróży z dzieckiem w góry. 📢 Belonada w Pucku 2024. Ryba o zielonych ościach, bandera na STS Kapitan Głowacki i połowy na Zatoce Puckiej Święto belony w Pucku. Drapieżna ryba o zielonych ościach przypływa do Zatoki Puckiej zawsze w maju. Tu odbywa tarło a część ryb ze stada "kaszubskich marlinów" pada łupem wędkaray, którzy przyjeżdżają na Belonadę. W Pucku dwoją się i troją, by w majowy weekend atrakcji nie zabrakło.

📢 Gracjan Pieper mistrzem Europy. Zawodnik PMKS „Rybak” Władysławowo poprawił rekord życiowy w Luksemburgu. Kajetan Link wicemistrzem PMKS Rybak Władysławowo wraca z medalami z Luksemburga, gdzie siłacze znad morza wywalczyli medale mistrzostw Europy. Złoty medal obronił Gracjan Pieper, który dodatkowo poprawił swój niedawny rekord życiowy. Na podium stawali też Kajetan Link i Egor Palczewski. Ekipa, którą prowadził trener Augustyn Hadas, wraca z tytułem drużynowych wicemistrzów kontynentu.

📢 Wakacje we Władysławowie na starych zdjęciach. Zobacz, jak wczasowicze wypoczywali kiedyś na plaży we Władysławowie Władysławowo od dawna odwiedzają tłumy turystów. Spragnieni wypoczynku wczasowicze wypoczywali na tamtejszej plaży już lata temu! Ciekawi cię, jak wakacje we Władysławowie spędzały starsze pokolenia? W tym artykule znajdziesz nie tylko archiwalne zdjęcia plaży, ale także pocztówki i dawne fotografie innych zakątków popularnego kurortu.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 15.05.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 15.05.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 Przedsezonowy pobór krwi we Władysławowie. Miejski Klub HDK PCK Władysławowo zaprasza w sobotę do dwójki Akcja dla krwiodawców we Władysławowie już w sobotę. Do Szkoły Podstawowej nr 2 we Władysławowie zapraszają krwiodawcy z Miejskiego Klubu HDK PCK. Zbiórka rozpocznie się już o godz. 8.30. Kto może przyjść i oddać swoją krew? To właśnie ich zapraszają krwiodawcy - sprawdź!

📢 Unikalne przedwojenne zdjęcia Gdańska, Gdyni, Sopotu i innych miejscowości z albumu ziemiańskiej rodziny Prezentujemy ponad 100 przedwojennych fotografii bardziej lub mniej znanych miejsc z Gdańska, Gdyni, Sopotu, Jastarni, Helu, Pucka, Rozewia, Jastrzębiej Góry, Kartuz i innych miejscowości. Najstarsze zdjęcia pochodzą z 1922 roku, a najmłodsze z 1938 r. To fotograficzny zapis wakacji i innych wyjazdów zasłużonej ziemiańskiej rodzinny Brzezińskich.

📢 Duże manewry ratowniczo-poszukiwawcze w Helu. Cel? Doskonalenie umiejętności służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo W weekend, na terenie leśnym w Helu, odbyły się manewry poszukiwawczo-ratownicze zorganizowane przez Grupę Ratownictwa Specjalnego PCK Trójmiasto. Była to już 3 edycja corocznego wydarzenia, w którym kolejny raz udział wzięli pomorscy policjanci. W tegorocznych manewrach pod kryptonimem „Półwysep”, uczestniczyły zespoły ratownicze złożone z ratowników PCK, strażaków z komend powiatowych i miejskich PSP, druhów OSP oraz funkcjonariuszy policji. Te nietypowe ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności służb, które odpowiedzialne są za nasze bezpieczeństwo.

📢 Zorza polarna widziana na pomorskim niebie. Te zdjęcia zapierają dech w piersiach! Gdy tylko pojawia się na niebie, tysiące ludzi zbierają się w różnych miejscach, by oglądać ten niezwykły spektakl. Tak było i tym razem. Zdjęcia zorzy polarnej, która pojawiła się nad Polską w ostatnie noce, niemal zalały internet! I nie ma się co dziwić. To jedne z najpiękniejszych widoków, jakie serwuje nam natura.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.