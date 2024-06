Nagroda dla policjanta z Pucka za akcję podczas pożaru restauracji we Władysławowie. Przemysław Patelczyk wyróżniony przez strażaków MO

Kierownik Referatu Kontroli Ruchu Drogowego Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pucku asp. Przemysław Patelczyk, jako pierwszy podjął czynności przy płonącym budynku restauracji we Władysławowie

Specjalnie wyróżnienie dla policjanta z Pucka, który naraził swoje życie podczas pożaru restauracji we Władysławowie. Aspirant Przemysław Patelczyk z objętego ogniem budynku wyniósł butle z gazem, by nie dopuścić do tragedii. Za jego postawę dostał teraz nagrodę od zawodowych strażaków z Pucka. - Gratulujemy wyróżnienia i bohaterskiej postawy! - komentuje asp. szt. Joanna Samula-Gregorczyk z Komendy Powiatowej Policji w Pucku.