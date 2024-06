Przegląd prasy 20.06.2024 Władysławowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Władysławowa

Bałtyk wyrzucił ciało wieloryba na brzeg? Takie zdjęcie podsyłają sobie ludzie odpoczywający na Helu. Co się stało z wielkim ssakiem? Sprawdziliśmy w morskiej stacji Fokarium im. Krzysztofa Skóry.

Dzięki pasji do fotografii położnej Joanny Bunik, dzieci, które przychodzą na świat w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie mogą liczyć na wyjątkową sesję zdjęciową. "Kącik Noworodka" to nowy cykl w szpitalu po to, by utrwalić wyjątkowe, pierwsze chwile życia maluszków.