Prasówka 26.05.2024 z całego tygodnia we Władysławowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości.

Przegląd tygodnia: Władysławowo, 26.05.2024. 19.05 - 25.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Chmury gromadzą się nad Pomorzem. Ostrzeżenie dotyczące burz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące burz. Obowiązuje ono dla całego województwa od godziny 11:00. Możliwe są intensywne opady deszczu oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie mogą też występować opady gradu. 📢 Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Program, bilety, atrakcje W weekend 22 i 23 czerwca 2024 roku Kielce bez wątpienia będą stolicą tuningu. Coś dla siebie znajdą jednak nie tylko miłośnicy zmodyfikowanych pojazdów. Nie zabraknie także atrakcji dla fanów motorsportu, a impreza stanie się okazją do spotkania gwiazd związanych z motoryzacją. Swoją obecność zapowiedzieli Patryk Mikiciuk, Grzegorz Duda i Robert Michalski, prowadzący programy motoryzacyjne w TVN Turbo oraz Karol Jagoda, znany jako Jagodowy TV. Wydarzeniem towarzyszącym będzie koncert zespołu hiphopowego PRO8L3M.

📢 Kalendarz imprez i wydarzeń powiatu puckiego [czerwiec 2024 roku]: gdzie się wybrać, co zrobić, co zobaczyć? | LISTA WYDARZEŃ Co się będzie działo w marcu 2024 w powiecie puckim? Organizatorzy imprez w powiecie puckim nie zapominają o nas i nie pozwalają się nudzić. W ofercie są m.in. wydarzenia kulturalne, a także sportowe. Bez względu na pogodę - zawsze będzie coś ciekawego do zrobienia! Co robić w powiecie puckim w: Pucku, gminie Puck, gminie Kosakowo, gminie Władysławowo, gminie Krokowa, gminie Jastarnia, w Helu? Podpowiadamy!

Tygodniowa prasówka 26.05.2024: 19.05-25.05.2024 Władysławowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dzień Dziecka w Pucku. Zaprasza Caritas Puck i parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Będzie się działo! Dzień Dziecka na wesoło i aktywnie. Tak będzie przy sali Mario w Pucku w sobotę 1 czerwca. Na wspólną zabawę na świeżym powietrzu zapraszają Caritas Puck oraz parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku.

📢 Dieta krwiotwórcza. To jedz, gdy masz anemię lub niskie poziomy składników krwi. Zobacz najlepsze produkty Często czujesz się słaba, zmęczona, wali ci serce i kręci się w głowie? To oznaki, że w organizmie jest za mało czerwonych krwinek. To jednak nie tylko skutek niedoboru żelaza, bo do tworzenia krwi potrzebna kilku innych składników. Co jeść, by poprawić wyniki badań krwi? Po te produkty najlepiej sięgaj na co dzień. 📢 Policjant wynosił butle z gazem z płonącej restauracji. Heroiczna akcja we Władysławowie Policjant z puckiej komendy jadąc ulicami Władysławowa zauważył ogień rozprzestrzeniający się ogień nad jedną z restauracji, a dzięki jego szybkiej reakcji nikomu nic się nie stało. Do zdarzenia doszło we wtorek, 22 maja. Funkcjonariusz narażał własne życie decyzją o wynoszeniu potencjalnie niebezpiecznych butli z płonącego budynku.

📢 Siedem lat temu zmarł Zbigniew Wodecki. Wspominamy wybitnego artystę 22 maja 2017 roku zmarł Zbigniew Wodecki, wybitny muzyk, wokalista, kompozytor i instrumentalista. „Zacznij od Bacha”, „Chałupy welcome to”, czy "Lubię wracać tam, gdzie byłem", to tylko kilka z wielkich przebojów artysty. 📢 „Królowa życia” ma o 30 lat młodszego męża i jest jedną z najbardziej wytatuowanych Polek. Kim jest Adrianna Eisenbach? Adrianna Eisenbach jest jedną z najbardziej kolorowych osób ze świata show-biznesu. Zdobyła popularność w programie „Królowe życia” i od tamtej pory wciąż wzbudza kontrowersje. Celebrytka zdobyła tytuł najbardziej wytatuowanej kobiety w Polsce, a co więcej, jest w związku z o 30 lat młodszym mężczyzną. Śmiało mówi także o swojej trudnej przeszłości. 📢 Nielegalne składowisko odpadów w powiecie puckim. 57-latka ze Starzyna może zapłacić pół miliona złotych kary. Akcja policji i WIOŚ Gdańsk Pół miliona złotych kary dla mieszkanki Starzyna i 5 lat pozbawienia wolności za nielegalnie składowanie gruzu, opon i innych odpadów na terenie gminy Puck. To kara, która może czekać 57-latkę namierzoną przez funkcjonariusza z Zespołu dw. z Przestępczością Gospodarczą Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pucku i pracownicków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

📢 Pożar restauracji we Władysławowie. Gasi go osiem zastępów straży pożarnej Do zdarzenia doszło we Władysławowie we wtorek, 21 maja. W jednej z restauracji na ulicy Siedleckiego wybuchł pożar. Na miejscu znajduje się osiem zastępów straży pożarnej. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Działania strażaków nadal trwają. 📢 Strażacki egzamin w Pucku. Kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego z OSP powiatu puckiego stanęli przed wyzwaniami. Jak im poszło? Strażacki egzamin dla ponad 40 druhów z OSP powiatu puckiego. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku kierowcy konserwatorzy sprzętu musieli wykazać się m.in. szerokimi praktycznymi umiejętnościami. Jak im poszło? Znamy wyniki! Strażacy z Pucka mają prawo do zadowolenia. 📢 Hel na archiwalnych zdjęciach. Widoki, dzięki którym ożyją wspomnienia o dawnych wakacjach Półwysep Helski i zlokalizowane na nim miasto Hel to od lat letnia ostoja miłośników wakacji nad morzem. Dziś podróżują tam szczególnie chętnie amatorzy sportów wodnych, ale... jak było kiedyś? Archiwalne zdjęcia obudzą w tobie poczucie nostalgii i sprawią, że zaplanujesz tegoroczny wypoczynek nad Bałtykiem.

📢 Policyjny pościg w Pucku. 27-latek zapakował ubrania w koszyki i wybiegł ze sklepu. Miał pecha, bo zaczął go szukać Łukasz Pelowski Pucki dzielnicowy zatrzymał złodzieja, który z sieciówki odzieżowej w Pucku, ukradł ubrania o wartości około 2200 zł. Zapakował odzież z metkami do wcześniej przygotowanych koszyków, wykorzystał nieuwagę pracowników, a następnie z pełną zawartością wybiegł ze sklepu. Za przestępczy czyn, 27-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego, spędzi pół roku w zakładzie karnym. 📢 Anna Miotk-Czajka, badmintonistka UKS Bliza Władysławowo z potrójnym złotem na turnieju krajowym w Miastku Bardziej udanego powrotu do rywalizacji turniejowej nie mogła sobie wymarzyć Anna Miotk-Czajka – badmintonistka UKS Bliza Władysławowo. Trzy złote medale po ponad półrocznej przerwie od sportu. - To jest hattrick na miarę prawdziwej mistrzyni - komentuje trener Zbigniew Czajka.

📢 Wyjątkowe atrakcje na Dzień Dziecka 2024. Jedziesz z rodziną w góry? Koniecznie odwiedź te miejsca W 2024 roku święto wszystkich dzieci łączy się z długim weekendem, co stwarza idealne warunki na wycieczkę w góry. Na jakie atrakcje z okazji Dnia Dziecka mogą liczyć najmłodsi? Polskie Koleje Linowe przygotowały kilka ciekawych wydarzeń, których nie możesz przegapić podczas podróży z dzieckiem w góry. 📢 Belonada w Pucku 2024. Ryba o zielonych ościach, bandera na STS Kapitan Głowacki i połowy na Zatoce Puckiej Święto belony w Pucku. Drapieżna ryba o zielonych ościach przypływa do Zatoki Puckiej zawsze w maju. Tu odbywa tarło a część ryb ze stada "kaszubskich marlinów" pada łupem wędkaray, którzy przyjeżdżają na Belonadę. W Pucku dwoją się i troją, by w majowy weekend atrakcji nie zabrakło.

📢 Gracjan Pieper mistrzem Europy. Zawodnik PMKS „Rybak” Władysławowo poprawił rekord życiowy w Luksemburgu. Kajetan Link wicemistrzem PMKS Rybak Władysławowo wraca z medalami z Luksemburga, gdzie siłacze znad morza wywalczyli medale mistrzostw Europy. Złoty medal obronił Gracjan Pieper, który dodatkowo poprawił swój niedawny rekord życiowy. Na podium stawali też Kajetan Link i Egor Palczewski. Ekipa, którą prowadził trener Augustyn Hadas, wraca z tytułem drużynowych wicemistrzów kontynentu. 📢 Prasówka tygodniowa z 19.05.2024 we Władysławowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Władysławowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.05 a 18.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dworzec w Jastarni już oficjalnie otwarty. Historyczny budynek z lat 20. XX wieku wreszcie błyszczy. PKP zainwestowało 11 milionów złotych”?

