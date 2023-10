Przegląd prasy z tygodnia 8.10.2023. Co działo się we Władysławowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Władysławowo, 8.10.2023. 1.10 - 7.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Lawenda to coraz bardziej modna i popularna roślina. Uprawiamy ją nie tylko w ogrodach, ale też w doniczkach, na balkonach i tarasach. Jest wspaniałą ozdobą latem, ale jesienią często pojawia się pytanie – co z nią zrobić? Sprawdź, jak zadbać o lawendę w doniczce, by zniosła zimę.

Ziemniaki to jedne z najpopularniejszych warzyw. Jesień kojarzy się wykopkami i pieczonymi ziemniakami. Czasy się zmieniają, a ziemniak pozostaje królem w polskiej kuchni. Jak kiedyś wyglądały wykopki? Zobacz!