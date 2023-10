Prasówka tygodniowa z 1.10.2023 we Władysławowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Program "Przyjazne osiedle" podwyższy komfort życia mieszkańców blokowisk; nie może być Polski A i Polski B, wszyscy mają prawo do życia w dobrych warunkach - powiedział w piątek w Strzegomiu premier Mateusz Morawiecki.

Kozaki z szeroką cholewką to modny i wygodny wybór, który będzie pasował zarówno paniom plus size, jak i szczupłym kobietom. Dzięki nim można wyrazić unikalny styl i stworzyć nieco odważniejszą, nonszalancką stylizację. Noszą je między innymi Katarzyna Cichopek i Edyta Herbuś. Podpowiadamy, jak stylizować te wyjątkowe buty.

Baza zawiera zdjęcia i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości, które zostały zgłoszone do ITAKI. Baza jest także sprawdzana przez Zespół Poszukiwań i Identyfikacji ITAKI przy każdym przyjęciu zgłoszenia osoby zaginionej. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można mu pomóc odzyskać tożsamość!

Jeżeli jesteś miłośnikiem nauki i zabawy, Park Nauki Torus w Ciechanowie to idealne miejsce na fascynujący weekend. Park ten ma na celu rozbudzanie chęci uczenia się przez całe życie poprzez samodzielne doświadczanie nauki, co sprawia, że jest atrakcyjny dla ludzi w każdym wieku.

Co obecni parlamentarzyści oraz kandydaci na posłów i senatorów uważają na temat zbliżającego się referendum? Zapytaliśmy przedstawicieli wszystkich partii o opinię nt. pytań referendalnych, na które Polacy będą mogli odpowiedzieć już 15 października 2023 roku. Jako dziewiąty Tomasz Rakowski, przedsiębiorca, działacz lokalny i kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu RP z okręgu nr 25.

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku skazującego na 25 lat pozbawienia wolności mężczyznę, który zabił 3-letniego Nikodema z Włocławka. - W ocenie Prokuratora Generalnego, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, zabójca dziecka powinien być skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności - informuje Prokuratura Krajowa.

Emilia Krakowska to dla starszych pokoleń Jagna z „Chłopów”, a dla młodszych odtwórczyni wielu ról przesympatycznej seniorki w popularnych telewizyjnych serialach. Aktorka kojarzy się głównie z eleganckim stylem, nakryciami głowy i emanującą od niej pozytywną energią. Zobacz, jak wyglądała kiedyś i jaką przeszła metamorfozę.

Wpadka nastolatka z gminy Puck podczas policyjnego patrolu, który przejeżdżał przez Strzelno. Na widok mundurowych grupa młodych ludzi spanikowała. Jak się okazało, jeden z 15-latków miał powody, by się bać. Teraz jego sprawą zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Uwaga! W mięsie mielonym wołowym inspektorzy sanepidu znaleźli bakterie Salmonella spp. Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne, by nie spożywać tego produktu. Partia mięsa, która trafiła do sklepów sieci Lidl, została wycofana. Mięsa nie wolno spożywać, ostrzegają inspektorzy, bo wiąże się to z ryzykiem zatrucia pokarmowego!

Festiwal NNW – który rozpoczyna się 27 września - na stałe wpisał się już w krajobraz Gdyni i Pomorza. Jego początki były skromne - jak wspomina Adam Hlebowicz z IPN, uczestnik wszystkich edycji, stłoczony był w jednym budynku Teatru Miejskiego i miał w sobie coś z czasu kontrrewolucji Solidarności lat 1980-81. „Burzliwe dyskusje, ciasnota, czas poszczególnych wydarzeń wymykający się jakiejkolwiek kontroli – wszystko to było niezwykle autentyczne, spontaniczne” - wspomina Adam Hlebowicz.