Prasówka 24.09.2023 z całego tygodnia we Władysławowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 17.09 do 23.09.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Władysławowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.09 a 23.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Raport Pileckiego - Przemysław Wyszyński i Paulina Chapko o wcielaniu się w role postaci historycznych ”?

Przegląd tygodnia: Władysławowo, 24.09.2023. 17.09 - 23.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Raport Pileckiego - Przemysław Wyszyński i Paulina Chapko o wcielaniu się w role postaci historycznych Raport Pileckiego to film o życiu i działalności rotmistrza Witolda Pileckiego, który jest jednym z największych przedsięwzięć budżetowych w polskim kinie. O tym, jak wygląda praca na planie tak dużej produkcji i czy wcielanie się w postać istniejącą naprawdę jest łatwiejsze rozmawiamy z odtwórcami głównych ról - Przemysławem Wyszyńskim i Pauliną Chapko. 📢 Magda Boczarska wraca w Różyczce 2. Zobacz wywiad z aktorską Magdą Boczarską na Festiwalu Filmowym w Gdyni Różyczka trafiła już do kanonu uwielbianych polskich filmów. To wielki sukces twórców z 2010 roku, który doczekał się kolejnej części. Tym razem na ekranie obserwujemy losy córki bohaterki znanej z pierwszej części, która powoli odkrywa, kim w rzeczywistości jest. To pełna napięcia opowieść o tożsamości, polityce i złamanym sercu. Zobaczcie rozmowę z Magdaleną Boczarską.

📢 Zakończył się plebiscyt "Najlepszy Sklep i Usługa Lata". Mariusz Leśniewski, zastępca redaktora naczelnego "DB" wręczył nagrody laureatom Wakacje 2023 roku zakończyliśmy plebiscytem "Najlepszy Sklep i Usługa Lata". To była wielka szansa dla wszystkich przedsiębiorców na zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców swoich produktów i usług na naszym lokalnym rynku.

Tygodniowa prasówka 24.09.2023: 17.09-23.09.2023 Władysławowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Potrącenie 12-latki na pasach we Władysławowie. 63-letni kierowca z Mazowsza stracił prawo jazdy Szokujący wypadek na przejściu dla pieszych we Władysławowie. 63-letni kierowca z Mazowsza nie zachował ostrożności i potrącił 12-letnią dziewczynkę, która przechodziła przez jezdnię. Ranne dziecko trafiło do szpitala.

📢 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał zwrócić spółce Orange pieniądze klientom w związku z podejrzanymi praktykami Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po zakończonej właśnie kontroli nakazał spółce Orange Polska zwrócić klientom niesłusznie jego zdaniem pobrane pieniądze za niektóre usługi. Na rekompensaty liczyć mogą osoby, które płaciły m.in. za połączenia z infolinią telekomunikacyjnego giganta. 📢 Czwarty dzień Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zbliżamy się do rozdania nagród. Co dziś na FPFF Rozpoczął się czwarty dzień Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na horyzoncie powoli widać weekend, a co za tym idzie - wielką galę zamknięcia Festiwalu i wręczenie nagród. Już w sobotę 23 września poznamy laureatów konkursów, a przede wszystkim poznamy tytuł filmu, który otrzyma statuetkę Złotych Lwów. A tymczasem skrót wydarzeń czwartkowych.

📢 Polska Press zaprasza rodziny z dziećmi na piknik z gwiazdami sportu! Już w sobotę 23 września na stołecznym Torze Wyścigów Konnych Służewiec odbędzie się specjalny piknik sportowy dla rodzin i dzieci zorganizowany przez Polska Press. Na gości czeka kilkanaście wyjątkowych stref sportowych, specjalna strefa dla najmłodszych oraz ceremonia wręczenia statuetek Gigantów Sportu. 📢 Strażacy, którzy tragicznie zginęli w Żukowie odznaczeni pośmiertnie Krzyżem Świętego Floriana i Krzyżem Rycerskim Podczas uroczystości pogrzebowych druha Łukasza i druhny Karoliny, tragicznie zmarli młodzi strażacy z OSP Żukowo zostali pośmiertnie odznaczeni medalami za męstwo i ofiarność w ratowaniu życia. - Byli wierni maksymie maksymie "Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek" - mówił podczas uroczystości pogrzebowych Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie.

📢 Pijany rekordzista za kółkiem. Fordem przez Łebcz i na podwójnym gazie. 48-latek miał prawie 5,5 promila akolholu Nietrzeźwy kierowca w gminie Puck. Miał w sobie tyle alkoholu, że nie wiedział, gdzie jedzie. 48-letni kierowca z powiatu puckiego wpadł, bo zaparkował na nie swoim podwórku. Zdumiony niespodziewanymi odwiedzinami 31-właściel posesji zadzwonił po policję, gdy wyczuł alkohol. Mundurowi zmierzyli jego trzeźwość. W wydychanym powietrzu miał rawie 5,5 promila alkoholu!

📢 Prokuratura prowadziła łącznie pięć postępowań w sprawie Piotra G. z Czernik podejrzanego o zabójstwo noworodków ZDJĘCIA Aż pięciokrotnie w prokuraturze toczyły się postępowania w sprawie Piotra G. z Czernik, który obecnie jest podejrzany o zabójstwo noworodków i związek kazirodczy ze swoją córką. Śledczy wówczas nie znaleźli dowodów, które uzasadniałyby podejrzenie popełnienia przestępstwa. 📢 Wpadka 24-letniej oszustki z powiatu puckiego. Ścigali ją w Niemczech, wpadła w Gdyni. Naciągaczka zarabiała na internetowych aukcjach Krótka, choć spektakularna, kariera 24-letniej mieszkanki powiatu puckiego. Wystawiono za nią aż 19 listów gończych i 2 europejskie nakazy aresztowania. Przez lata ukrywała się policji, m.in. w Niemczech. Wpadła na przystanku autobusowym w Gdyni. Kara za oszustwo będzie surowa, bo w więzieniu może spędzić kilka lat. 📢 Ten cichy zabójca może spowodować udar lub zawał. Wykryjesz go jednym badaniem krwi! Hiperurykemia to powszechna, ale nadal zbyt rzadko rozpoznawana choroba. Szacuje się, że z jej powodu w Europie cierpi już 27 milionów osób, a w samej Polsce – 5 milionów. Mówimy o niej, gdy dojdzie do przekroczenia prawidłowej normy stężenia kwasu moczowego we krwi. Sprawdź, jakie daje objawy i jak ją leczyć.

📢 Przegląd tygodnia z 17.09.2023 we Władysławowie. Najważniejsze wydarzenia od 10.09 do 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Władysławowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ciała noworodków ujawnione w Czernikach w gm. Stara Kiszewa. Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa! ”?

