Prasówka 29.06.2024 Władysławowo. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Władysławowa

Do wielkiego Finału Miss Polski 2024 pozostało już niewiele czasu, a finalistki każdego dnia intensywnie przygotowują się do występów pod czujnym okiem choreograf Anny Bubnowskiej. Pomimo napiętego harmonogramu, dziewczyny znalazły chwilę, aby odkryć uroki województwa małopolskiego, szczególnie Krynicy-Zdroju, gdzie od kilku dni przebywają. To magiczne miejsce, które będą miały okazję lepiej poznać, stanowi idealne tło dla ich ostatnich przygotowań przed wielkim wydarzeniem.

Prasówka 29.06 Władysławowo: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Na ciepłe miesiące czekaliśmy cały rok. Praca, codzienne obowiązki - nasze i dzieci - sprawiały, że żyliśmy bardzo intensywnie. Ale przecież mamy lato i wreszcie czas na wypoczynek. Trójmiasto, Mierzeja Wiślana, Ustka... wszystkie te miejsca mają tak wiele do zaoferowania! Są plaże, zielone tereny, smaczna kuchnia. A gdy pogoda nie będzie nam sprzyjała, można korzystać z oferty kulturalnej. Wakacyjne miesiące to najlepszy moment, by odwiedzić muzea, wyjść na koncert lub po prostu spacerować. Wiele podpowiedzi zebraliśmy dla Was w dodatku "Nasze Miasto na wakacjach" - korzystajcie, planujcie!