Tygodniowy przegląd prasy 28.01.2024: Władysławowo, 21.01-27.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Władysławowa

Najnowsza analiza przeprowadzona została na ogromnej próbie 719 tys. osób. Wystarczy przestrzegać ośmiu najważniejszych zdrowych nawyków aby znacznie wydłużyć nasze życie. Niska aktywność fizyczna oraz palenie mogą skutkować nawet o 30-40 proc. wyższym ryzykiem przedwczesnej śmierci! Sprawdźcie co robić, a czego unikać, aby żyć jak najdłużej.

Wściekli kierowcy w Pucku nie przebierają już w słowach, opisując drogi w powiatowym mieście. Na nich, po śniegach, mrozach i deszczach pojawiły się liczne dziury. I praktycznie nie ma dnia, by w internecie nie zamieszczano nowego zdjęcia z dziurawego Pucka. Władze miasta na sygnały w końcu zareagowały. Przy wyrwach w nawierzchni stanęły słupki, ruszyły prowizoryczne naprawy, a potem urzędnicy zaapelowali "Prosimy mieszkańców oraz osoby przemieszczające się po ulicach Pucka o ostrożność oraz wyrozumiałość". Ile naprawdę jest problemów na drogach w mieście? Pokażmy to w ramach akcji #DziurawyPuck.

oppo pad neo to tablet, który dzięki oszałamiające...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Wirus RSV odpowiada za wiele z aktualnie diagnozowanych infekcji. Choroba ma objawy podobne do grypy lub COVID-19. Lek. Aneta Górska-Kot, ekspert pediatrii Grupy LUX MED, mówi o tym, jak przebiega zakażenie wirusem RSV i dla kogo może być ono szczególnie niebezpieczne. Ostrzega, że może ono prowadzić m.in. do zapalenia oskrzelików.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (Alert RCB) rozesłało ostrzeżenia przed silnymi wiatrami dla kilku województw w północno-zachodniej Polsce. Komunikat dotyczy również województwa pomorskiego. Trudne warunki pogodowe mają utrzymywać się w dniach 24-25 stycznia.

23 stycznia obchodzimy Dzień bez Opakowań Foliowych. To dobra okazja, aby pomyśleć o codziennym zużyciu plastiku i podjęciu działań mających na celu ograniczenie jego negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie.

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni przekazało ostrzeżenie drugiego stopnia o sztormie we wschodniej części strefy brzegowej. Ostrzeżenie ważne jest do 23 stycznia do godz. 23.