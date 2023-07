Przegląd tygodnia z 23.07.2023 we Władysławowie. Najważniejsze wydarzenia od 16.07 do 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Polacy kochają spędzać wakacje nad morzem, a Władysławowo to jeden z najpopularniejszych kurortów nad Bałtykiem. Jakie atrakcje turystyczne najbardziej warto odwiedzić w tym mieście? Gdzie można zobaczyć naturalnej wielkości płetwala błękitnego, w którym miejscu możecie zrobić sobie selfie z Wolverinem albo cieszyć oczy widokiem tysięcy kolorowych motyli, fruwających swobodnie nad głowami gapiów? Zapraszamy do galerii 14 wyjątkowych atrakcji Władysławowa dla dorosłych i dzieci w sam raz na weekend, urlop lub wakacje nad morzem.

Na Pomorzu nie brak niepokojących miejsc, z którymi wiążą się historie o seansach spirytystycznych, tajemniczych organizacjach i potworach, czasem w ludzkiej skórze. Czy wiecie, które drzwi budziły grozę wśród mieszkańców Gdańska albo który szczeciński park był dawniej cmentarzem? Zapraszamy do galerii 8 najbardziej przerażających, nawiedzonych i paranormalnych miejsc nad Bałykiem, od Gdańska do Szczecina.

W siedzibie Wejherowskiego Centrum Kultury odbyły się obchody święta policji. Awanse na wyższe stopnie otrzymało 60 policjantów pełniących służbę na terenie powiatu wejherowskiego, puckiego i lęborskiego.

Kiedyś te samochody były marzeniem Polaków. Pod koniec produkcji, kupowano je, bo były tanie. W Warszawie właśnie sprzedano fabrycznie nowego Poloneza.

Tatry to jeden z ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków. Myślicie, że wiecie już wszystko o tych najwyższych polskich górach? Mamy dla was 10 zaskakujących ciekawostek, które na nowo rozbudzą w was fascynację górami i chęć do wędrówek. Co leży na dnie Morskiego Oka, która tatrzańska jaskinia ma aż 30 km długości, która góra w Tatrach jest najwyższa w Polsce (wcale nie Rysy) albo skąd się wzięły muszelki na góralskich kapeluszach? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w naszej galerii.